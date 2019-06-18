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18 Haziran 2019, Salı
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Yusuf imzayı atıyor!

Yusuf imzayı atıyor!

Fırtına'da hareketliliği sürüyor. ekibinin anlaşmaya vardığı Yusuf Sarı, ’a ulaştı 20 yaşındaki kanat oyuncusu bugün 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor. Menajeri Nejat Okutan'ın İnstagram hesabından 8 Haziran'da duyurduğu bugün resmiyete dökülüyor. Marsilya'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu dün 'a geldi. Yusuf bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından da kendisini 4 yıllığına bordo-mavili ekibe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. ekibi, genç futbolcu için Marsilya'ya 200 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Yusuf kariyerine Trabzonspor'da devam edeceği için mutlu olduğunu söyledi. Teknik direktör 'ın genç oyuncuların gelişimine verdiği önemin kararında önemli olduğunu belirtti.

NWAKAEME'Yİ 4'E SATMADIK
"Transferde doğru yöntem artık keşif. Biz keşfedelim, bizim keşfettiğimiz oyuncuyu transfer etmek istesinler. Nwakaeme'yi 1 milyon euro'ya transfer ettik, 4 milyon euro'luk teklif geldi satmadık."

  1. 18.6.2019
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