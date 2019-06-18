Yusuf imzayı atıyor!
Fırtına'da transfer hareketliliği sürüyor. Karadeniz ekibinin anlaşmaya vardığı Yusuf Sarı, İstanbul’a ulaştı 20 yaşındaki kanat oyuncusu bugün 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Trabzonspor bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor. Menajeri Nejat Okutan'ın İnstagram hesabından 8 Haziran'da duyurduğu transfer bugün resmiyete dökülüyor. Marsilya'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu dün İstanbul'a geldi. Yusuf bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından da kendisini 4 yıllığına bordo-mavili ekibe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Karadeniz ekibi, genç futbolcu için Marsilya'ya 200 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Yusuf kariyerine Trabzonspor'da devam edeceği için mutlu olduğunu söyledi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın genç oyuncuların gelişimine verdiği önemin kararında önemli olduğunu belirtti.
NWAKAEME'Yİ 4'E SATMADIK
"Transferde doğru yöntem artık keşif. Biz keşfedelim, bizim keşfettiğimiz oyuncuyu transfer etmek istesinler. Nwakaeme'yi 1 milyon euro'ya transfer ettik, 4 milyon euro'luk teklif geldi satmadık."
- 18.6.2019
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Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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