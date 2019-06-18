Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeler (18.06.2019)

Trabzonspor'un Sparta Rotterdam'dan kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu konusu kördüğüm oldu. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki oyuncu için iki teklif yapmasına rağmen istediği "Evet" cevabını alamadı. Hollanda temsilcisi, Karadeniz kulübünün tekliflerini düşük buldu. Dervişoğlu Ailesi, oğullarının Trabzonspor'a gitmesini istiyor.

UĞURCAN İLK GOLÜNÜ YEDİ

Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır, önceki gece hayatını Kübra Ayyıldız ile birleştirmişti. Zürih'teki düğüne Yusuf Yazıcı ve Kamil Ahmet Çörekçi de katıldı. Düğünde gelin Kübra Ayyıldız, eşi Uğurcan Çakır'a bir şut attı. Bordo-mavili ekibin kalecisi meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Davetliler bu keyifli sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

OSCAR CARDOZO FİLELERİ DELDİ

Trabzonspor taraftarının sevgisini olan Oscar Cardozo, fileleri sarsmaya devam ediyor. Paraguay, Katar ile 2-2 berabere kalırken, Cardozo sert bir vuruşla penaltıdan ağları havalandırdı. 36 yıl 27 gün ile Rafael Marquez (37 yıl 123 gün) ve Claudio Pizarro'nun (36 yaş 256 gün) ardından Copa America'da gol atan en yaşlı üçüncü futbolcu oldu.

KOMBİNE COŞKUSU

Trabzonspor yeni sezon kombinelerini satışa çıkardı. Resmi siteden "Rakip defansı yaşlandıran gençlerimiz var. Aralarında sağdan atıp, soldan geçen de var, mesafe tanımandan vuran da. Aramızda yabancı yok ama başka diyarlarda doğanlar var. 'Bize her yer Trabzon' der gibi bizden çok biz olanlar var. Bu sezon kombine almak için çok sebep var" denildi.

GENEL SATIŞ 27 HAZİRAN'DA

Bordo-mavili kulüp, kombinelerin satışa çıktığını duyurur duyurmaz büyük bir ilgi oluştu. Trabzonspor karışıklık olmaması için "Satışa çıkan kombineler yalnızda geçtiğimiz sezon kombine sahibi olan taraftarlarımıza açık olacaktır. Genel kombine satışı -herkese açık olarak- 27 Haziran itibarıyla başlayacaktır" açıklaması yaptı.