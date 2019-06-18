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18 Haziran 2019, Salı
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'da sıra Canbaz'da?

Trabzonspor'da sıra Canbaz'da?

Genç yıldızlara göz diken , 'in 2. takımında oynayan ile el sıkıştı. Fırtına 21 yaşındaki orta sahayı, Trabzon'a çağırdı.

Orta sahada görev yapan Ahmet geçen sezon 'in 2. takımında 21 karşılaşmaya çıktı. 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
ekibi bu sezon transferde bonservis bedeli düşük isimlerin peşinden koşuyor. Yurt dışını da tarayan 'un radarına son olarak girdi. Bordo-mavililer, Werder Bremen'in 2. takımında oynayan 21 yaşındaki futbolcuyla görüştü. Bir hayli olumlu geçen bu temasın ardından taraflar prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor yönetimi, Ahmet Canbaz'ı şehre çağırdı. Ümit Milli oyuncunun kısa süre içerisinde Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ardından da 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

  1. 18.6.2019
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