Trabzonspor'da sıra Canbaz'da?
Genç yıldızlara göz diken Trabzonspor, Werder Bremen'in 2. takımında oynayan Ahmet Canbaz ile el sıkıştı. Fırtına 21 yaşındaki orta sahayı, Trabzon'a çağırdı.
Orta sahada görev yapan Ahmet geçen sezon Werder Bremen'in 2. takımında 21 karşılaşmaya çıktı. 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Karadeniz ekibi bu sezon transferde bonservis bedeli düşük isimlerin peşinden koşuyor. Yurt dışını da tarayan Trabzonspor'un radarına son olarak Ahmet Canbaz girdi. Bordo-mavililer, Werder Bremen'in 2. takımında oynayan 21 yaşındaki futbolcuyla görüştü. Bir hayli olumlu geçen bu temasın ardından taraflar prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor yönetimi, Ahmet Canbaz'ı şehre çağırdı. Ümit Milli oyuncunun kısa süre içerisinde Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ardından da 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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