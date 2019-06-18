Trabzonspor'da sıra Canbaz'da?

Orta sahada görev yapan Ahmet geçen sezon Werder Bremen'in 2. takımında 21 karşılaşmaya çıktı. 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Karadeniz ekibi bu sezon transferde bonservis bedeli düşük isimlerin peşinden koşuyor. Yurt dışını da tarayan Trabzonspor'un radarına son olarak Ahmet Canbaz girdi. Bordo-mavililer, Werder Bremen'in 2. takımında oynayan 21 yaşındaki futbolcuyla görüştü. Bir hayli olumlu geçen bu temasın ardından taraflar prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor yönetimi, Ahmet Canbaz'ı şehre çağırdı. Ümit Milli oyuncunun kısa süre içerisinde Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ardından da 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.