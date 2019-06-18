Fırtına geliyor!

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, resmi dergide bir yazı kaleme aldı ve TRT Spor'a konuştu. Temkinli açıklamalarıyla bilinen Karadeniz ekibinin başkanı, bu kez iddialıydı. Ağaoğlu "Gelecek sezondan beklentimiz Trabzonspor'un yükselişinin sürdürmesidir. Trabzonspor deyince herkesin aklına tüm benliğini ortaya koyan, mücadeleci, sportmen ve dinamik bir takım gelecektir. İnanın ki bu senenin Trabzonspor'u birkaç sene içinde kopacak 'fırtına'nın da habercisidir" ifadesini kullandı. Ağaoğlu, farklı takım taraftarlarının da bu senenin Trabzonspor'unu çok sevdiğini söyledi, "Trabzonspor gönüllerin şampiyonu olduğu kadar vicdanların da şampiyonu oldu" dedi.

UMUDU ENKAZDAN ÇIKARDIK

Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü "Umudu enkazdan çıkararak, sakatlıkların, haksızlıkları ve şanssızlıkların içinden bir takım çıkarmayı başardık. Hocamız Ünal Karaman ve teknik kadromuz eşine az rastlanır bir emek gösterdi. Özverili çalıştılar. Sezon başında imkansız gibi görülen bir hayali gerçek kıldılar. Genci, yaşlası, tecrübelisi, yerlisi ve yabancı ile takım olmayı başardık. Süper Ligi dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa Kupalarına katılım hakkı kazandık. Altyapıdan yetişen futbolcularımız ve deneyimli oyuncularımızın sahada ortaya koyduğu uyum, dostluk ve iş birliği, hepimizde Türk futbolunda örneğini nadiren gördüğümüz bir 'okul takımı' duygusu uyandırdı."?

HOŞGELDİN FIRATCAN

Fırtına, Eskişehirspor ile sözleşmesi biten 20 yaşındaki sağ kanat Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. KAP'a yapılan açıklamada, "Oyuncuya 2019-20 sezonu için 340 bin TL ödenecek. Sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacak. Yine lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6 bin TL maç başı ödenecek, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE artışı yapılacak. Yetiştirme Tazminat bedeli de ödenecek" denildi.