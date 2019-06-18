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18 Haziran 2019, Salı
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti

Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti

Kulübün mali durumu ve transferler hakkında konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "4-5 kulüp hariç takımların gelir-giden dengeleri ekside. Bunu sağlayabilirsek yapma durumunuz var." dedi.

"4-5 kulüp hariç takımların gelir-giden dengeleri ekside. Bunu sağlayabilirsek yapma durumunuz var. Aksi halde küme düşme, puan silme ve Avrupa'dan men cezası alabilirsiniz. Deniz bitti. Deniz bittiyse gerçeklerle yüzleşip ona göre programınızı yapmalısınız."

MAKSİMUM 17 MİLYON EURO
"BONSERVİSE harcayabileceğimiz para 3 milyon euro. Astronomik rakamlara yıldız transferi yapmayacağız. Düşük bonservisli gençlere yöneleceğiz. Bizim transfer politikamız böyle. Kadro maliyetimiz de 17 milyon euro olacak"

EMİRCAN DA YOLDA
Transferde taarruza başlayan Fırtına, Ümraniyespor forması giyen Altıntaş için de girişimlerini sıklaştırdı. Birçok takımın takibinde olan 23 yaşındaki sol kanatla pazarlıkların son aşamaya geldiği öğrenildi. 2021'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun da memleketinde forma giymeyi çok istediği ifade edilirken; bordo-mavililerin, makul bir bonservisle bu transfere nokta koyması bekleniyor. Emircan, geçen sezon 37 maçta 9 gol, 5 asistle oynamıştı.

  1. 18.6.2019
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