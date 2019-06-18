Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Kulübün mali durumu ve transferler hakkında konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "4-5 kulüp hariç takımların gelir-giden dengeleri ekside. Bunu sağlayabilirsek transfer yapma durumunuz var." dedi.
"4-5 kulüp hariç takımların gelir-giden dengeleri ekside. Bunu sağlayabilirsek transfer yapma durumunuz var. Aksi halde küme düşme, puan silme ve Avrupa'dan men cezası alabilirsiniz. Deniz bitti. Deniz bittiyse gerçeklerle yüzleşip ona göre programınızı yapmalısınız."
MAKSİMUM 17 MİLYON EURO
"BONSERVİSE harcayabileceğimiz para 3 milyon euro. Astronomik rakamlara yıldız transferi yapmayacağız. Düşük bonservisli gençlere yöneleceğiz. Bizim transfer politikamız böyle. Kadro maliyetimiz de 17 milyon euro olacak"
EMİRCAN DA YOLDA
Transferde taarruza başlayan Fırtına, Ümraniyespor forması giyen Emircan Altıntaş için de girişimlerini sıklaştırdı. Birçok takımın takibinde olan 23 yaşındaki sol kanatla pazarlıkların son aşamaya geldiği öğrenildi. 2021'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun da memleketinde forma giymeyi çok istediği ifade edilirken; bordo-mavililerin, makul bir bonservisle bu transfere nokta koyması bekleniyor. Emircan, geçen sezon 37 maçta 9 gol, 5 asistle oynamıştı.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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