Stopere Maras bombası!
Trabzonspor, savunmaya kaliteli bir isim ararken Gaston Campi konusunda Estudiantes'i ikna edememişti. Campi için Estudiantes ile henüz anlaşamayan Trabzonspor, Chaves’ten Maras’a kanca attı. 23’lük oyuncu sıcak bakıyor.
Kulüpler bu hafta bir kez daha görüşecek. Ancak olumsuz bir duruma karşılık farklı isimler için de temaslar sürüyor. Bunlardan birinin de Nikola Maras olduğu öğrenildi. Portekiz Ligi'nde Chaves forması giyen 23 yaşındaki oyuncu kulübünden ayrılmak istiyor. Chaves küme düştüğü için kariyerine bir alt ligde devam etmeyi düşünmeyen Sırp futbolcu, Trabzonspor'un ilgisine sıcak yaklaşıyor. 1.89 boyundaki stoper için Chaves'e 1.3 milyon euro önerildi. Portekiz ekibinin ise kapıyı 2 milyon eurodan açtığı kaydedildi.
MARCAO: HEMEN GEL
Galatasaray'ın stoperi Marcao geçen sezonun devre arasında Chaves'ten transfer edilmişti. Trabzonspor'un ilgisinin ardından Nikola Maras, eski partneri Marcao'ya danıştı. Cimbom'un Brezilyalı savunmacısının "Trabzonspor, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Coşkulu bir taraftar önünde oynuyorlar. Hemen gel. Burada mutlu olursun" dediği öğrenildi. Marcao'nun bu tavsiyesi Maras'ın nda aklını çeldi.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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