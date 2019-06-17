Stopere Maras bombası!

Kulüpler bu hafta bir kez daha görüşecek. Ancak olumsuz bir duruma karşılık farklı isimler için de temaslar sürüyor. Bunlardan birinin de Nikola Maras olduğu öğrenildi. Portekiz Ligi'nde Chaves forması giyen 23 yaşındaki oyuncu kulübünden ayrılmak istiyor. Chaves küme düştüğü için kariyerine bir alt ligde devam etmeyi düşünmeyen Sırp futbolcu, Trabzonspor'un ilgisine sıcak yaklaşıyor. 1.89 boyundaki stoper için Chaves'e 1.3 milyon euro önerildi. Portekiz ekibinin ise kapıyı 2 milyon eurodan açtığı kaydedildi.





MARCAO: HEMEN GEL

Galatasaray'ın stoperi Marcao geçen sezonun devre arasında Chaves'ten transfer edilmişti. Trabzonspor'un ilgisinin ardından Nikola Maras, eski partneri Marcao'ya danıştı. Cimbom'un Brezilyalı savunmacısının "Trabzonspor, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Coşkulu bir taraftar önünde oynuyorlar. Hemen gel. Burada mutlu olursun" dediği öğrenildi. Marcao'nun bu tavsiyesi Maras'ın nda aklını çeldi.





