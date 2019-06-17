Djedje harekatı

Benzer sıkıntıyı yaşamak istemeyen Karadeniz ekibi bu bölgeyi güçlendirecek. Hedefteki futbolculardan biri de Ankaragücü ile 2020'ye kadar olan sözleşmesini fesh eden Brice Djedje. Bordo-mavililer, böylece hem UEFA ile sıkıntı yaşamayacak hem de kadrosunu önemli bir oyuncuyla takviye etmiş olacak. Trabzonspor'un gündemindeki Djedje hem ön libero hem de sağ bekte oynayabiliyor.