Djedje harekatı
Trabzonspor geçen sezon Ogenyi Onazi'nin boşluğunu bir süre dolduramamış ardından Abdulkadir Parmak'ın üstün performansıyla yeniden toparlanmıştı. Ön libero arayışlarını sürdüren Trabzonspor, A.Gücü’nün eski oyuncusu Djedje ile ilgileniyor. Bonservisi bedeli yok.
Benzer sıkıntıyı yaşamak istemeyen Karadeniz ekibi bu bölgeyi güçlendirecek. Hedefteki futbolculardan biri de Ankaragücü ile 2020'ye kadar olan sözleşmesini fesh eden Brice Djedje. Bordo-mavililer, böylece hem UEFA ile sıkıntı yaşamayacak hem de kadrosunu önemli bir oyuncuyla takviye etmiş olacak. Trabzonspor'un gündemindeki Djedje hem ön libero hem de sağ bekte oynayabiliyor.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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