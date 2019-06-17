Trabzonspor'dan Djedje harekatı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Djedje harekatı

harekatı

Djedje harekatı

geçen sezon Ogenyi Onazi'nin boşluğunu bir süre dolduramamış ardından Abdulkadir Parmak'ın üstün performansıyla yeniden toparlanmıştı. Ön libero arayışlarını sürdüren Trabzonspor, A.Gücü’nün eski oyuncusu ile ilgileniyor. Bonservisi bedeli yok.

Benzer sıkıntıyı yaşamak istemeyen ekibi bu bölgeyi güçlendirecek. Hedefteki futbolculardan biri de Ankaragücü ile 2020'ye kadar olan sözleşmesini fesh eden Brice . Bordo-mavililer, böylece hem ile sıkıntı yaşamayacak hem de kadrosunu önemli bir oyuncuyla takviye etmiş olacak. 'un gündemindeki Djedje hem ön libero hem de sağ bekte oynayabiliyor.

  1. 17.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Djedje harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN