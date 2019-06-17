Dev buluşma
Jose Sosa, takımın eski yıldızı Emmanuel Mas ile bir araya geldi. İkili hasret giderirken uzun uzun Trabzonspor sohbeti yaptılar. Mas, bordo-mavili formayı giydiği dönemde taraftarların sevgilisi olmuştu.
Boca Juniors'a transferi taraftarları üzmüştü. Mas, Sosa aracılığıyla camiaya selam yolladı.
SERKAN ASAN KAMPA GELECEK
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, sezon başı kampına genç oyuncuları da götürecek. Serkan Asan da bunlardan biri. 20 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon 1461 Trabzon formasıyla 34 maça çıktı, 1 gol sevinci yaşadı. Serkan, beğenilmesi halinde A Takım'da kalacak.
'ÇOK ÖZLEDİM'
Mas'ı Sosa ile birlikte gören taraftarlar ona olan sevgilerini dile getirdiler. Arjantinli oyuncu da "Trabzon'u ve oradaki arkadaşlarımı çok özledim. En büyük Trabzonspor" diyerek taraftarlara teşekkür etti.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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