Dev buluşma - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Dev buluşma

Dev buluşma

Dev buluşma

, takımın eski yıldızı Emmanuel Mas ile bir araya geldi. İkili hasret giderirken uzun uzun sohbeti yaptılar. Mas, bordo-mavili formayı giydiği dönemde taraftarların sevgilisi olmuştu.

'a transferi taraftarları üzmüştü. Mas, Sosa aracılığıyla camiaya selam yolladı.

SERKAN ASAN KAMPA GELECEK
'da teknik direktör , sezon başı kampına genç oyuncuları da götürecek. Serkan Asan da bunlardan biri. 20 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon 1461 Trabzon formasıyla 34 maça çıktı, 1 gol sevinci yaşadı. Serkan, beğenilmesi halinde A Takım'da kalacak.

'ÇOK ÖZLEDİM'
Mas'ı Sosa ile birlikte gören taraftarlar ona olan sevgilerini dile getirdiler. Arjantinli oyuncu da "Trabzon'u ve oradaki arkadaşlarımı çok özledim. En büyük Trabzonspor" diyerek taraftarlara teşekkür etti.

  1. 17.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dev buluşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN