Dev buluşma

Boca Juniors'a transferi taraftarları üzmüştü. Mas, Sosa aracılığıyla camiaya selam yolladı.



SERKAN ASAN KAMPA GELECEK

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, sezon başı kampına genç oyuncuları da götürecek. Serkan Asan da bunlardan biri. 20 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon 1461 Trabzon formasıyla 34 maça çıktı, 1 gol sevinci yaşadı. Serkan, beğenilmesi halinde A Takım'da kalacak.



'ÇOK ÖZLEDİM'

Mas'ı Sosa ile birlikte gören taraftarlar ona olan sevgilerini dile getirdiler. Arjantinli oyuncu da "Trabzon'u ve oradaki arkadaşlarımı çok özledim. En büyük Trabzonspor" diyerek taraftarlara teşekkür etti.