Dervişoğlu ailesi bekliyor

19 yaşındaki genç yıldızın babası Muzaffer Dervişoğlu "Biz oğlumuzun Trabzonspor'da oynamasını istiyoruz. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



PİYASASI SÜREKLİ ARTIYOR

Karadeniz ekibinin kanca attığı Halil Dervişoğlu bu sezon Sparta Rotterdam'da çok iyi maçlar çıkardı. Play-off'larla birlikte 36 maçta forma giydi. 19 yaşındaki forvet 11 gol kaydetti. Teknik kapasitesi ve gelişime açık olmasıyla piyasası her geçen gün büyüyor.



Halil Dervişoğlu, kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istiyor.



