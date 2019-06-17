Dervişoğlu ailesi bekliyor
Trabzonspor, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Halil Dervişoğlu için kulübü Sparta Rotterdam ile görüşmelerini sürdürüyor. Henüz bir anlaşma yok.
19 yaşındaki genç yıldızın babası Muzaffer Dervişoğlu "Biz oğlumuzun Trabzonspor'da oynamasını istiyoruz. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
PİYASASI SÜREKLİ ARTIYOR
Karadeniz ekibinin kanca attığı Halil Dervişoğlu bu sezon Sparta Rotterdam'da çok iyi maçlar çıkardı. Play-off'larla birlikte 36 maçta forma giydi. 19 yaşındaki forvet 11 gol kaydetti. Teknik kapasitesi ve gelişime açık olmasıyla piyasası her geçen gün büyüyor.
Halil Dervişoğlu, kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istiyor.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Dervişoğlu ailesi bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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