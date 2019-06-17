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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Dervişoğlu ailesi bekliyor

Dervişoğlu ailesi bekliyor

, transfer listesinin üst sıralarında yer alan için kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Henüz bir anlaşma yok.

19 yaşındaki genç yıldızın babası Muzaffer Dervişoğlu "Biz oğlumuzun 'da oynamasını istiyoruz. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PİYASASI SÜREKLİ ARTIYOR
ekibinin kanca attığı bu sezon 'da çok iyi maçlar çıkardı. Play-off'larla birlikte 36 maçta forma giydi. 19 yaşındaki forvet 11 gol kaydetti. Teknik kapasitesi ve gelişime açık olmasıyla piyasası her geçen gün büyüyor.

Halil Dervişoğlu, kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istiyor.


  1. 17.6.2019
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