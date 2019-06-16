Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür 'golden boy' listesine girdi
Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Tuttosport'un düzenlediği yılın genç futbolcusu Golden Boy ödüllerinde tek Türk futbolcu olarak listede yer aldı. Listede Ajax'ın dünya devlerini peşine takan De Ligt de yer alıyor.
İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden Tuttosport her yıl olduğu gibi yılın genç oyuncusunu seçmek için belirlediği "Golden Boy" listesini yayınladı.
Dünyada öne çıkan oyuncular için anket açan Tuttosport gazetesi Türkiye'den sadece Trabzonspor'un 19 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür'e yer verdi.
100 futbolcunun yer aldığı listede 66. sırada bulunan Abdülkadir Ömür için bordo mavili taraftarlar oy kampanyası başlattı.
OY VERMEK İSTEYENLER LİNKE BURADAN ULAŞABİLİR
Abdülkadir Ömür Trabzonspor forması altında 5 gol 10 asistlik bir performans sergileyerek Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmayı başardı.
MOCANO YAKIN TAKİPTE
Bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Abdülkadir Ömür, Avrupa devlerini de peşine taktı. Monaco Kulübü, Abdülkadir Ömür için oyuncunun bir sonraki satışından pay ile birlikte Trabzonspor'a toplam 20 milyon euroluk bir teklif yaptı.
Trabzonspor, Monaco'nun toplam 20 milyon euroluk teklifini olumsuz yanıt vererek reddetti.
- 16.06.2019
- Güncelleme: 16.06.2019 11:11
-
Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
-
Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
-
İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür 'golden boy' listesine girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.