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16 Haziran 2019, Pazar
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Obeng: forması gurur verir

Obeng: Trabzonspor forması gurur verir

Fırtına’nın kanca attığı İstra’nın orta sahası Obeng, Gana basınına konuştu. 24 yaşındaki oyuncu “Menajerim ’un adını söylediğinde heyecan duydum” dedi.

ekibi dış transferde birçok isimle görüşürken bunlardan biri de . Bordo-mavili ekibin listesinde bulunan 24 yaşındaki futbolcu, Gana basınına konuştu. Obeng "Menajerim birçok kulüple temasta olduğunu söyledi. İçlerinden birinin Trabzonspor olduğunu söyleyince dur dedim. Bu kadar büyük bir kulübün formasını giymenin benim için büyük gurur olacağını söyledim" ifadelerini kullandı. Obeng, kariyerini Trabzonspor gibi dev bir ekipte sürdürmek istediğini belirtti. Genç futbolcunun Hırvat kulübü Istra ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bonservis bedeli için Trabzonspor 550 bin euro'luk bir rakam düşünüyor. Obeng, orta sahanın her yerinde ve sağ önde görev yapabiliyor.


32 maçta 4 gol attı
Bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden Regan Obeng geçen sezon Istra'da lig ve kupada toplam 32 maçta forma giydi. 4 gol attı, asisti bulunmuyor. Kırmızı kart görmedi, 7 kez sarı kartla cezalandırıldı.
  1. 16.6.2019
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