Obeng: Trabzonspor forması gurur verir
Fırtına’nın kanca attığı İstra’nın orta sahası Obeng, Gana basınına konuştu. 24 yaşındaki oyuncu “Menajerim Trabzonspor’un adını söylediğinde heyecan duydum” dedi.
32 maçta 4 gol attı
Bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden Regan Obeng geçen sezon Istra'da lig ve kupada toplam 32 maçta forma giydi. 4 gol attı, asisti bulunmuyor. Kırmızı kart görmedi, 7 kez sarı kartla cezalandırıldı.
- 16.6.2019
-
Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
-
Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
-
İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Obeng: Trabzonspor forması gurur verir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.