Kombine sevinci

Trabzonspor gelecek sezonun kombinelerinin yarın çıkacağını duyurmuştu. Bordo- mavili kulübün fiyat politikası taraftarı memnun etti. Trabzonsporlu seyirciler, kombine fiyatlarının pahalı olmamasına sevindiklerini kaydettiler. Geçen sezon tribünlerde büyük şov vardı.



'Son karar yönetimin'

Mustafa Denizli'nin anlaşmaya vardığı Tractor Sazi, Trabzonspor'dan Vahid Amiri'yi istediğini belirtmişti. 31 yaşındaki futbolcunun bu ilgiye sıcak yaklaştığı kaydedildi. İranlı futbolcu "Son karar yönetimin. Onlar anlaşırlarsa kariyerimi ülkemde sürdürürüm" dedi.