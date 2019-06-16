Kombine sevinci
Trabzonspor gelecek sezonun kombinelerinin yarın çıkacağını duyurmuştu. Bordo- mavili kulübün fiyat politikası taraftarı memnun etti. Trabzonsporlu seyirciler, kombine fiyatlarının pahalı olmamasına sevindiklerini kaydettiler. Geçen sezon tribünlerde büyük şov vardı.
'Son karar yönetimin'
Mustafa Denizli'nin anlaşmaya vardığı Tractor Sazi, Trabzonspor'dan Vahid Amiri'yi istediğini belirtmişti. 31 yaşındaki futbolcunun bu ilgiye sıcak yaklaştığı kaydedildi. İranlı futbolcu "Son karar yönetimin. Onlar anlaşırlarsa kariyerimi ülkemde sürdürürüm" dedi.
- 16.6.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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