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16 Haziran 2019, Pazar
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sabırsızlanıyor

Emircan Altıntaş sabırsızlanıyor

'un gündemindeki heyecanla transferlerin sonlanmasını bekliyor. Ümraniyespor'da forma giyen Emircan Altıntaş'ın Trabzon'da futbol hayatına devam etmeyi istediği öğrenildi.

Ümraniyespor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken , Trabzonpor'un radarına takılmıştı. Bordo-mavili ekip, 23 yaşındaki Maçka doğumlu oyuncu için kulübü Ümraniyespor ile görüşmeleri sürdürüyor. Emircan da transferin bir an önce olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Sabırsızlıkla forması giymeyi arzu ediyor.
  1. 16.6.2019
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