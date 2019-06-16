Campi olmazsa Manga gelecek - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Campi olmazsa Manga gelecek

Campi olmazsa Manga gelecek

Campi olmazsa Manga gelecek

Savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvayan , listedeki isimlerle temasa geçmeye başladı. ekibi, 'nin alternatifi olarak 'yı belirledi.

, savunmasını güçlendirmek için 'yi gündemine almıştı. Kulübü Estudiantes ile henüz anlaşma zeminine yaklaşamayan bordo-mavililer bir süre daha bekleyecek. Aksi halde geçtiğimiz günlerde 'a gelen Cardiff'li ile masaya oturacak.

  1. 16.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Campi olmazsa Manga gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN