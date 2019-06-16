Ağaoğlu'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür sözleri: 160 milyon Euro... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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Ağaoğlu'dan ve Abdülkadir Ömür sözleri: 160 milyon Euro...

Ağaoğlu'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür sözleri: 160 milyon Euro...

Başkanı , ülkenin en değerli iki oyuncusunu alacak paranın olmadığını belirtti. Ağaoğlu “160 milyon Euro da getirseler bu sene ve Abdülkadir Ömür satılmayacak” dedi.

Divan Kurulu'nda konuşan birbirinden önemli mesajlar verdi. En çok adı yurt dışında birçok ekiple anılan ve Abdülkadir Ömür hakkında ne söyleyeceği merak ediliyordu. Ağaoğlu, net konuştu. Bir kez daha satmayacaklarını kaydetti. Ağaoğlu "Bizim oyuncularımıza sadece para gözüyle bakmak yapılabilecek yanlışların en büyüğü olur. O irtifayı para ile ölçemezsiniz. Monaco, Lille falan. Dedim ki kulübün borcu 160 milyon Euro. Bunun tamamını getirseniz bile bu sene Yusuf ve Abdülkadir'i satmayacağız" dedi.

'KULÜBE İHANET EDEMEM'
Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu oyuncular Türkiye'nin en değerli iki ismi. Bu sene 8, 9, 10, 15 milyon Euro'luk tekliflere satarsam, kulübe ihanet etmiş olurum. Ülke ekonomisine ihanet etmiş olurum. Ülkenin iki pırlantasını almak için buraya geliyorsanız, o pırlantanın gerçek değerini telafuz edeceksiniz. O da inşallah seneye olacak. Yusuf ve Abdülkadir sadece para olarak değil, gittikleri yerde 'u ve ülkemizi temsil edecekler. Arkalarından gelen kardeşlerinin önünü açacak insanlar olacaklar. Asla sıradan bir oyuncu transferi olmayacak."

'GALATASARAY'I YENSEK ŞAMPİYONDUK'
"3-1'lik maçını hatırlıyorsunuz. O maçı kazansaydık bugün şampiyon Trabzonspor'du. Sözüm asla Galatasaray'a değil, maçı yöneten hakeme. Giden şampiyonluk oldu. 17 yaşındaki oyuncumuzu yetiştirip onların adaletine teslim ediyoruz. Sen katledemezsin orada. Biz kimseye önümüzü açın demedik. İlk defa MHK istifa etti. TFF maç vermedi. Trabzonspor eski Trabzonspor değil. Ligin fair-play lideri olduk. Galatasaray maçında 3 puan kaybettik, Türkiye 3 ay 17 yaşındaki Arda'yı konuştu. Başımız dik, omuzlarımız geride. Gururluyuz. Kupalar önemli sembollerdir ama yeri gelir teneke olur. Bazı gururları ise omzunuza taktığınızda asla unutulmaz."?

TRABZONSPOR MASADAN KALDIRIR
Bordo-mavililerin transferinden vazgeçtiği Murat Sağlam, F.Bahçe ile imzaladı. Ahmet Ağaoğlu, divanda bu konuyu da yanıtladı. Ağaoğlu "Trabzonspor masadan kalkmaz. Masadan kaldırır. Birisi buraya gelip şu kulüp bu kulüp falan filan diye ağzını açtığı anda, git o zaman o kulübe. Bana kulüp lafı etmeyeceksin. Hele hele benim yatırım yaptığım genç oyuncu hiç söylemeyecek. Bu tür insanlarla biz çalışamayız zaten. Biz devam ettiğimiz sürece Trabzonspor'un o menajerle (Muzzi Özcan) hiçbir işi olmayacak" dedi.

'O ZAMAN GİDİN'
Murat Sağlam ve menajeri Muzzi Özcan 150 bin Euro'yu kabul etmişti. Ardından F.Bahçe devreye girince rakamı 280 bin Euro'ya çıkardılar. Trabzonspor yönetimi de "O zaman gidin" diyerek vazgeçti.


EVET ÇOLUK ÇOCUKLA ZAFERLERE KOŞACAĞIZ
"Geldiğimizde 38 milyon Euro maliyetli bir takım almıştık. Bunu 13.4 milyon Euro'ya kadar indirdik. Yapacağımız transferlerde çok hassas olmamız gerekiyor. Hala genç oyuncuların transferi söz konusu olduğu zaman 'Çoluk çocukla mı şampiyonluğa gideceksin' deniyor. Evet çoluk çocukla gideceğiz. Spor adamlarının birinci görevi bu ülkede gençlere hizmet etmektir. Önce gençleri kullanacağız. Yetmiyorsa önce ülke içinden sonra ülke dışından Trabzonspor ilkelerini benimseyen yabancılarla yolumuza devam edeceğiz"

BORÇ 1 MİLYAR TL
Trabzonspor'un Divan Kurulu'nda kulübün borcu da açıklandı. Buna göre 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 88 milyon 737 bin 498 TL olduğu belirtildi


  1. 16.6.2019
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