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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Topuk şov

Topuk şov

?, memleketi Ajegunle'de yerel halkla maçları yapmayı sürdürüyor. futbolcu bu anları İnstagram hesabından paylaştı. Hikaye bölümünde yolladığı kısa videoda 30 yaşındaki yıldız isim art arda 3 topuk pası veriyor. Akrobatik hareketlerle rakibin başını döndürüyor.

?, memleketi Ajegunle'de yerel halkla maçları yapmayı sürdürüyor. futbolcu bu anları İnstagram hesabından paylaştı. Hikaye bölümünde yolladığı kısa videoda 30 yaşındaki yıldız isim art arda 3 topuk pası veriyor. Akrobatik hareketlerle rakibin başını döndürüyor. Nwakaeme, memleketinde forma dağıtmıştı. Mahallede sırtında 99-Nwakaeme yazılı birçok çocuk dolaşıyor.
  1. 15.6.2019
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