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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Theo 7’ye gitti

Theo 7’ye gitti

ekibinin beğenmeyip 'e gönderdiği burada gösterdiği performansla önemli bir gerçekleştirdi. Geçen sezon 39 maçta 14 gol, 14 asistlik müthiş performans gösteren 23 yaşındaki hücum oyuncusu 7 milyon euro'ya 'e transfer oldu.

ekibinin beğenmeyip 'e gönderdiği burada gösterdiği performansla önemli bir gerçekleştirdi. Geçen sezon 39 maçta 14 gol, 14 asistlik müthiş performans gösteren 23 yaşındaki hücum oyuncusu 7 milyon euro'ya 'e transfer oldu.
  1. 15.6.2019
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