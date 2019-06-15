Theo 7’ye gitti
Karadeniz ekibinin beğenmeyip Zulte Waregem'e gönderdiği Theo Bongonda burada gösterdiği performansla önemli bir transfer gerçekleştirdi. Geçen sezon 39 maçta 14 gol, 14 asistlik müthiş performans gösteren 23 yaşındaki hücum oyuncusu 7 milyon euro'ya Genk'e transfer oldu.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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