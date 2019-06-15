Şehre borcum var

Bordo-mavili kulübün genç oyuncusu Abdülkadir Ömür oynadığı futbolla Avrupa'da birçok devin radarına girmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ısrarla "Satmayacağız" dediği 19 yaşındaki oyuncu da kalacağını açıkladı. Abdülkadir "Bu sezon Trabzonspor'da kalacağım. Trabzon şehrine, kulübüne ve taraftarına borcum var. Burada daha işim bitmedi. O yüzden önceliğim Trabzonspor'dur" ifadelerini kullandı. Başarılı kanat oyuncusunun yetiştiği kulüple şampiyonluk yaşamak istediği kaydedildi.