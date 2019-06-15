Şehre borcum var
Bordo-mavili kulübün genç oyuncusu Abdülkadir Ömür oynadığı futbolla Avrupa'da birçok devin radarına girmişti. Adı Avrupa devleriyle anılan Abdülkadir Ömür’den müjde. 19 yaşındaki yıldız “Burada işim bitmedi. Bu sezon Trabzonspor’da kalacağım” dedi.
Bordo-mavili kulübün genç oyuncusu Abdülkadir Ömür oynadığı futbolla Avrupa'da birçok devin radarına girmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ısrarla "Satmayacağız" dediği 19 yaşındaki oyuncu da kalacağını açıkladı. Abdülkadir "Bu sezon Trabzonspor'da kalacağım. Trabzon şehrine, kulübüne ve taraftarına borcum var. Burada daha işim bitmedi. O yüzden önceliğim Trabzonspor'dur" ifadelerini kullandı. Başarılı kanat oyuncusunun yetiştiği kulüple şampiyonluk yaşamak istediği kaydedildi.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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