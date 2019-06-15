Şehre borcum var - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Şehre borcum var

Şehre borcum var

Şehre borcum var

Bordo-mavili kulübün genç oyuncusu Abdülkadir Ömür oynadığı futbolla Avrupa'da birçok devin radarına girmişti. Adı Avrupa devleriyle anılan Abdülkadir Ömür’den müjde. 19 yaşındaki yıldız “Burada işim bitmedi. Bu sezon ’da kalacağım” dedi.

Bordo-mavili kulübün genç oyuncusu Abdülkadir Ömür oynadığı futbolla Avrupa'da birçok devin radarına girmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ısrarla "Satmayacağız" dediği 19 yaşındaki oyuncu da kalacağını açıkladı. Abdülkadir "Bu sezon 'da kalacağım. Trabzon şehrine, kulübüne ve taraftarına borcum var. Burada daha işim bitmedi. O yüzden önceliğim Trabzonspor'dur" ifadelerini kullandı. Başarılı kanat oyuncusunun yetiştiği kulüple şampiyonluk yaşamak istediği kaydedildi.

  1. 15.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehre borcum var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN