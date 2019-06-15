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15 Haziran 2019, Cumartesi
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İşte sevgisi

İşte Trabzonspor sevgisi

'da öğrencileri yıl sonu karnelerini yine formalarıyla, bayraklarıyla, atkılarıyla aldı.

'da öğrencileri yıl sonu karnelerini yine formalarıyla, bayraklarıyla, atkılarıyla aldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu "Bu takım neden mi büyük? Bu şehir neden mi çok özel? Trabzonspor'u canımız kadar çok seviyoruz. Alın size yüzlerce nedenden sadece birisi. Karne alan öğrencilerimizin Trabzonspor sevgisi. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz görüntüler" dedi.
  1. 15.6.2019
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