Haydi maça maça
Trabzonspor yeni sezon kombinelerinin rakamlarını belirledi. Fırtına, 2019-20 sezonu kombinelerini pazartesi satışa çıkarıyor. Kale arkaları 350 TL olacak. En pahalı kombineler ise 6000 TL.
SAHA ORTASI PAHALI
Bordo-mavili kulüp VIP Silver kombinelerini 2500 TL'den satışa sunacak. VIP Gold kombineleri ise 3.500 TL olacak. Platinum A-C Blokların kombineleri 5.000 TL'den satılacak. Stadın en pahalı koltukları olan B Blok ortası 6.000 TL'den satışta olacak. Trabzonspor yönetimi geçen sezon Şenol Güneş Stadı'nda müthiş görüntüler sergileyen taraftarları yine tribünleri doldurmaya çağırdı. Hedef kombineleri erkenden satarak kasaya sıcak para girdisi sağlamak.
İNDİRİMLER DE VAR
Karadeniz Fırtınası, indirimli kombine satışlarının rakamlarını da duyurdu. İşte o fiyatlar:
Trabzonspor Divan üyeleri, Denetleme, Disiplin, Sicil, Arşiv ve Müze Kurulu üyeleri yüzde 50 indirimli
Kadınlar yüzde 50 indirimli
Taban birlikleri (TÜFAD, ASKF) yüzde 25 indirimli
Öğrenciler yüzde 25 indirimli
Trabzonspor üyeleri yüzde 10 indirimli
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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