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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Divan bugün toplanıyor

Divan bugün toplanıyor

'un 44. bugün toplanacak. Algan Salonu'ndaki toplantı 13.00'te gerçekleşecek.

'un 44. bugün toplanacak. Algan Salonu'ndaki toplantı 13.00'te gerçekleşecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun programı uygun olursa toplantıya katılacak.
  1. 15.6.2019
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