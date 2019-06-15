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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Denizli Amiri'yi istiyor

Denizli Amiri'yi istiyor

'ın takımıyla anlaşan , 'dan 'yi istediğini yönetime bildirdi. 31 yaşındaki oyuncuyla Sepahan, Persepolis ve Esteghlal de ilgileniyor.

'ın takımıyla anlaşan , 'dan 'yi istediğini yönetime bildirdi. 31 yaşındaki oyuncuyla Sepahan, Persepolis ve Esteghlal de ilgileniyor. Bordo-mavililer geçen sezon fazla verim alamadığı oyuncusu için 1.5 milyon euro istiyor. Böylece transfere de kaynak oluşturulacak.
  1. 15.6.2019
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