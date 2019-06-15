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15 Haziran 2019, Cumartesi
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işte yaklaşıyor

Bak işte yaklaşıyor Fırtına

Bordo-mavili kulübün dergisinin Haziran-Temmuz ortak sayısı satışa çıktı. " işte yaklaşıyor " yazan kapak kurgusu çok beğenildi. 164. sayıda röportajı, geçtiğimiz sezona dair değerlendirme ve daha birçok önemli konu işlendi.

Bordo-mavili kulübün dergisinin Haziran-Temmuz ortak sayısı satışa çıktı. " işte yaklaşıyor " yazan kapak kurgusu çok beğenildi. 164. sayıda röportajı, geçtiğimiz sezona dair değerlendirme ve daha birçok önemli konu işlendi. Resmi siteden "Bulunduğunuz şehirdeki D&R'lardan Dergisini satın alabilirsiniz" denildi.
  1. 15.6.2019
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