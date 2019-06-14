Trabzonspor'da ön liberoya Remi Walter
Transfer harekatına devam eden bordo-mavili ekibin ön libero mevki için Remi Walter ile ilgilendiği iddia edildi. 24 yaşındaki oyuncunun, kulübü Nice ile sözleşmesi sona erdi.
Ön liberoda Onazi'ye alternatif arayan Trabzonspor, bu mevki için de Remi Walter'le ilgileniyor. 24 yaşındaki oyuncunun, kulübü Nice ile sözleşmesi sona erdi. Yönetimin, genç oyuncuya teklif yaptığı ve yanıt beklediği bildirildi. Ligue 1'de bu sezon 19 maça çıkıp 2 gol atan Walter, sol kanatta da oynayabiliyor.
- 14.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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