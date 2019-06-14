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14 Haziran 2019, Cuma
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'da ön liberoya

Trabzonspor'da ön liberoya Remi Walter

Transfer harekatına devam eden bordo-mavili ekibin ön libero mevki için ile ilgilendiği iddia edildi. 24 yaşındaki oyuncunun, kulübü Nice ile sözleşmesi sona erdi.

Ön liberoda Onazi'ye alternatif arayan , bu mevki için de 'le ilgileniyor. 24 yaşındaki oyuncunun, kulübü Nice ile sözleşmesi sona erdi. Yönetimin, genç oyuncuya teklif yaptığı ve yanıt beklediği bildirildi. Ligue 1'de bu sezon 19 maça çıkıp 2 gol atan Walter, sol kanatta da oynayabiliyor.
  1. 14.6.2019
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