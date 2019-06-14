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14 Haziran 2019, Cuma
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'da kombine fiyatları belli oldu

Trabzonspor'da kombine fiyatları belli oldu

'da  2019-2020 futbol sezonu kombine satışına başlanıyor. Bordo mavililer 2019-2020 futbol sezonu kombine satışları 17 Haziran 2019, Pazartesi günü saat 11:00'de başlayacağını açıkladı.

Trabzonspor sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün 2019-2020 futbol sezonu kombine satışları 17 Haziran 2019, Pazartesi günü saat 11:00 itibarıyla başlayacaktır.

Kendi sahamızda oynayacak olduğumuz tüm resmi maçlarda geçerli olacak olan kombine biletlerimizin satış fiyatları aşağıdaki gibidir.

2019 - 2020 sezonuna ait kombine fiyatları:

Platinum B Blok (orta) 6,000 TL

Platinum A-C Blok 5,000 TL

VIP Gold 3,500 TL

VIP Silver 2,500 TL

Kategori 1 (Batı) 1.100 TL

Kategori 2 (Doğu 1) 900 TL

Kategori 3 (Doğu 2) 750 TL

Kategori 4 (Doğu 3) 600 TL

Kategori 5 (Kale Arkaları) 350 TL

  1. 14.06.2019
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