Trabzonspor'da kombine fiyatları belli oldu
Trabzonspor'da 2019-2020 futbol sezonu kombine satışına başlanıyor. Bordo mavililer 2019-2020 futbol sezonu kombine satışları 17 Haziran 2019, Pazartesi günü saat 11:00'de başlayacağını açıkladı.
Trabzonspor sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüzün 2019-2020 futbol sezonu kombine satışları 17 Haziran 2019, Pazartesi günü saat 11:00 itibarıyla başlayacaktır.
Kendi sahamızda oynayacak olduğumuz tüm resmi maçlarda geçerli olacak olan kombine biletlerimizin satış fiyatları aşağıdaki gibidir.
2019 - 2020 sezonuna ait kombine fiyatları:
Platinum B Blok (orta) 6,000 TL
Platinum A-C Blok 5,000 TL
VIP Gold 3,500 TL
VIP Silver 2,500 TL
Kategori 1 (Batı) 1.100 TL
Kategori 2 (Doğu 1) 900 TL
Kategori 3 (Doğu 2) 750 TL
Kategori 4 (Doğu 3) 600 TL
Kategori 5 (Kale Arkaları) 350 TL
- 14.06.2019
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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