Soylu: İnşallah bu yıl şampiyon

İstanbul Ataşehir'de Trabzonlu hemşehrileri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon şampiyon olacağına inandığını söyledi. Soylu, "Geçen yıl iyi bir takım kuruldu. Bu yıl da takım iyi mücadele etti. İnşallah bu sene çocuklarımız şampiyonluk görecek. Ona inanıyoruz" diye konuştu.

DESTEK İSTENDİ ERDOĞAN ÇÖZDÜ

Trabzonspor için ellerinden geleni yaptıklarını da vurgulayan Soylu, "En son da Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli bir desteği oldu. Hepimizi aradılar, 'Avrupa kupalarına katılmayacak bir durum söz konusu olabilir.' Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızı aradık, o da gerekli adımı attı. Orada da bir sonuç oluştu. İnşallah güzel sonuçlar çıkar. Bizden destek, sonuç onlardan" dedi.