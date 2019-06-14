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14 Haziran 2019, Cuma
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Rodallega'nın karar zamanı

Rodallega'nın karar zamanı

Sözleşmesi sona eren için bekleyiş sürüyor... Henüz net kararını kulübe bildirmeyen Kolombiyalı oyuncunun en geç önümüzdeki hafta başında tercihini yapacağı ifade edildi.

Sözleşmesi sona eren için bekleyiş sürüyor... Henüz net kararını kulübe bildirmeyen Kolombiyalı oyuncunun en geç önümüzdeki hafta başında tercihini yapacağı ifade edildi. Bordomavili yönetim, Rodallega'ya son olarak bonuslarla 1.4 milyon euro'yu bulan teklif yaptı. Bu rakamın üzerine çıkılması beklenmiyor... Ülkesi ve 'dan da taliplileri olan 33 yaşındaki (25 Temmuz'da 34'e girecek) forvetin bu takımların önerdikleri ücretin düşük kalması nedeniyle 'a 'evet' demesi bekleniyor.

AMİRİ EVİNE
Gözden çıkarılan Vahid Amiri, Persepolis ile temasta... 31 yaşındaki orta saha için anlaşma sağlanırsa, eski takımına dönüşüne izin verilecek.

DİREĞE TAKILMADA RAKİBİ MESSİ??
Direklerle geçen sezon yıldızı barışmayan Trabzonspor'da Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban bu alanda Avrupa'da ilk 5'e girdi. İki oyuncu 7'şer kez direğe takılırken, Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında 'en çok topu direklerden dönen' 4. ve 5'inci oyuncu oldular. 'En çok topu direkten dönen' oyuncu listesinin ilk sırasında ise Lionel Messi (Barcelona / 10 kez) yer alıyor. Arjantinli yıldızı İmmobile (Lazio / 9 kez) ve Sergio Agüero (Manchester City / 8 kez) takip etti.

  1. 14.6.2019
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