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14 Haziran 2019, Cuma
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Çizme’den Sowe iddiası

Çizme’den Sowe iddiası

Fırtına'da transfer hareketliliği devam ediyor. için bir iddia da 'dan geldi. Bordo-mavili takımın Gambiya'lı 'un peşinde olduğu yazıldı.

için bir iddia da 'dan geldi. Bordo-mavili takımın Gambiya'lı 'un peşinde olduğu yazıldı. İtalya'da doğan 24 yaşındaki oyuncu, forvet ve sol kanatta görev yapıyor. CSKA Sofya'da forma giyen Sowe, bu sezon 17 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

OLAĞAN DİVAN GENEL KURULU YARIN
Bordo-mavili kulübün 44'üncü Olağan Divan Genel Kurulu yarın yapılacak. Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizami Algan Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantının saat 13.00'te başlayacağı açıklandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da programının uygun olması halinde genel kurula katılacak.

  1. 14.6.2019
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