Trabzonspor'da Karaman kanunları
Trabzonspor'da geçen sezon kurduğu yapıyla taraflı- tarafsız herkesin özgüsünü alan teknik direktör Ünal Karaman bu ‘kolej takımı’ havasının bozulmasını istemiyor.
Başarılı çalıştırıcı bu sebeple yönetimle yaptığı görüşmede transferde alınacak oyuncuların sadece kalitelerinin değil karakterlerinin de değerlendirmeye alınmasını söyledi. Karaman "Burada bir aile sıcaklığı yakaladık. Yerli yabancı fark etmez. Yeni gelen bu yapıya uymalı. Takım kimyası da önemli. Ekonomik olarak kulüp bütçesini zorlamamalıyız" dedi.
GÖZLER UEFA KARARINDA
Bordo-mavililer transferde daha net adımlar atabilmek için UEFA'nın kararını bekliyor. Kararın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Ardından Karadeniz temsilcisi, transferde el sıkıştığı isimlere imzaları attırmaya başlayacak. Trabzonspor, 3 Haziran'da UEFA'ya savunma yapmıştı.
İKİ KAT ARTTI
Yeni sezon formalarına akın var akın... Trabzonspor'un çıkardığı 2019- 20 sezonu formaları ilk 10 günde geçen yılı 2 ile katladı. Geçtiğimiz sezon ilk 10 gün içinde 2 bin 470 forma satışı gerçekleşmişti. Bordo-mavililer bu yıl aynı süre içinde tam 4700 forma sattı. Transferlerle satış katlanacak.
SIRA GRİDE
Trabzonspor'un yeni sezon formaları beğeni toplamıştı. Kulübün bu sezon kullanacağı 3. forma da yakında TS Club'larda olacak. Gri formanın standa gelmesinin ardından satışların artacağı ön görülüyor.
BAK SEN ŞU SAMİRA'YA
İranlı kadın menajer Samira Samii oyuncusu Rachid Alioui'yi Trabzonspor'a pazarlamak için ilginç bir yöntem buldu. Samii'nin Fırtına'ya gönderdiği teklifte, İran futbol tarihinin efsane ismi Ali Daei'nin "Değerini bulamamış bir oyuncu" şeklinde başlayan bir de mektup vardı. İşin ilginç yanı Ali Daei, Samii için çalışıyor.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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