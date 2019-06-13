Trabzonspor'da Karaman kanunları

Başarılı çalıştırıcı bu sebeple yönetimle yaptığı görüşmede transferde alınacak oyuncuların sadece kalitelerinin değil karakterlerinin de değerlendirmeye alınmasını söyledi. Karaman "Burada bir aile sıcaklığı yakaladık. Yerli yabancı fark etmez. Yeni gelen bu yapıya uymalı. Takım kimyası da önemli. Ekonomik olarak kulüp bütçesini zorlamamalıyız" dedi.



GÖZLER UEFA KARARINDA

Bordo-mavililer transferde daha net adımlar atabilmek için UEFA'nın kararını bekliyor. Kararın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Ardından Karadeniz temsilcisi, transferde el sıkıştığı isimlere imzaları attırmaya başlayacak. Trabzonspor, 3 Haziran'da UEFA'ya savunma yapmıştı.



İKİ KAT ARTTI

Yeni sezon formalarına akın var akın... Trabzonspor'un çıkardığı 2019- 20 sezonu formaları ilk 10 günde geçen yılı 2 ile katladı. Geçtiğimiz sezon ilk 10 gün içinde 2 bin 470 forma satışı gerçekleşmişti. Bordo-mavililer bu yıl aynı süre içinde tam 4700 forma sattı. Transferlerle satış katlanacak.



SIRA GRİDE

Trabzonspor'un yeni sezon formaları beğeni toplamıştı. Kulübün bu sezon kullanacağı 3. forma da yakında TS Club'larda olacak. Gri formanın standa gelmesinin ardından satışların artacağı ön görülüyor.



BAK SEN ŞU SAMİRA'YA

İranlı kadın menajer Samira Samii oyuncusu Rachid Alioui'yi Trabzonspor'a pazarlamak için ilginç bir yöntem buldu. Samii'nin Fırtına'ya gönderdiği teklifte, İran futbol tarihinin efsane ismi Ali Daei'nin "Değerini bulamamış bir oyuncu" şeklinde başlayan bir de mektup vardı. İşin ilginç yanı Ali Daei, Samii için çalışıyor.