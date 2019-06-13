Trabzonspor'da Campi haftaya kaldı

Bordo-mavili ekip savunma bölgesini Gaston Campi ile güçlendirmek istiyordu. 1.93 boyundaki tecrübeli isimle anlaşmaya varan Trabzonspor, Estudiantes ile yaptığı ilk pazarlıktan sonuç çıkaramadı. Karadeniz ekibinin 1 milyon euro'luk teklifine, Arjantin kulübünden "2 milyon euro isteriz" cevabı geldi. Ancak Trabzonspor aradaki iki kat farka rağmen masadan kalkmış değil. Taraflar kapıyı kapatmadı, gelecek hafta için birbirlerinden yine söz aldı. Bordo- mavililerin, 28 yaşındaki oyuncu için Estudiantes ile ortak noktada buluşması bekleniyor. Oyuncunun Avrupa'da forma giymek istemesi bu transferde Karadeniz temsilcisinin işini kolaylaştırıyor. Jose Sosa da vatandaşının transferi için aracılık yapıyor.

YUSUF SARI BEKLENİYOR

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Yusuf Sarı önceki gün Ümit Milli Takım'ın Kosova'ya 3-1 yenildiği maçta son 20 dakika görev aldı. Genç futbolcunun kısa süre içinde Trabzon'a gelerek 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Yusuf'un gelişiyle Ünal Karaman'ın da eli güçlendi.



ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MESAJ

Karadeniz ekinin resmi sitesinden Tunceli kırsalında teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düşen iki kahramanımız için mesaj yayınladı. Açıklamada "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.