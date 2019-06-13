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13 Haziran 2019, Perşembe
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'da Campi haftaya kaldı

Trabzonspor'da Campi haftaya kaldı

’un gündemindeki Arjantinli stoper için Estudiantes ile ilk görüşmede anlaşmaya varılamadı. Fırtına gelecek hafta 28 yaşındaki stoper için bir temas daha yapacak.

Bordo-mavili ekip savunma bölgesini Gaston Campi ile güçlendirmek istiyordu. 1.93 boyundaki tecrübeli isimle anlaşmaya varan , Estudiantes ile yaptığı ilk pazarlıktan sonuç çıkaramadı. ekibinin 1 milyon euro'luk teklifine, Arjantin kulübünden "2 milyon euro isteriz" cevabı geldi. Ancak Trabzonspor aradaki iki kat farka rağmen masadan kalkmış değil. Taraflar kapıyı kapatmadı, gelecek hafta için birbirlerinden yine söz aldı. Bordo- mavililerin, 28 yaşındaki oyuncu için Estudiantes ile ortak noktada buluşması bekleniyor. Oyuncunun Avrupa'da forma giymek istemesi bu transferde Karadeniz temsilcisinin işini kolaylaştırıyor. da vatandaşının transferi için aracılık yapıyor.

YUSUF SARI BEKLENİYOR
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Yusuf Sarı önceki gün 'ın 'ya 3-1 yenildiği maçta son 20 dakika görev aldı. Genç futbolcunun kısa süre içinde Trabzon'a gelerek 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Yusuf'un gelişiyle 'ın da eli güçlendi.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MESAJ
Karadeniz ekinin resmi sitesinden kırsalında teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düşen iki kahramanımız için mesaj yayınladı. Açıklamada "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

  1. 13.6.2019
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