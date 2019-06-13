Trabzonspor'da Campi haftaya kaldı
Trabzonspor’un gündemindeki Arjantinli stoper için Estudiantes ile ilk görüşmede anlaşmaya varılamadı. Fırtına gelecek hafta 28 yaşındaki stoper için bir temas daha yapacak.
Bordo-mavili ekip savunma bölgesini Gaston Campi ile güçlendirmek istiyordu. 1.93 boyundaki tecrübeli isimle anlaşmaya varan Trabzonspor, Estudiantes ile yaptığı ilk pazarlıktan sonuç çıkaramadı. Karadeniz ekibinin 1 milyon euro'luk teklifine, Arjantin kulübünden "2 milyon euro isteriz" cevabı geldi. Ancak Trabzonspor aradaki iki kat farka rağmen masadan kalkmış değil. Taraflar kapıyı kapatmadı, gelecek hafta için birbirlerinden yine söz aldı. Bordo- mavililerin, 28 yaşındaki oyuncu için Estudiantes ile ortak noktada buluşması bekleniyor. Oyuncunun Avrupa'da forma giymek istemesi bu transferde Karadeniz temsilcisinin işini kolaylaştırıyor. Jose Sosa da vatandaşının transferi için aracılık yapıyor.
YUSUF SARI BEKLENİYOR
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Yusuf Sarı önceki gün Ümit Milli Takım'ın Kosova'ya 3-1 yenildiği maçta son 20 dakika görev aldı. Genç futbolcunun kısa süre içinde Trabzon'a gelerek 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Yusuf'un gelişiyle Ünal Karaman'ın da eli güçlendi.
ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MESAJ
Karadeniz ekinin resmi sitesinden Tunceli kırsalında teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düşen iki kahramanımız için mesaj yayınladı. Açıklamada "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Trabzonspor'da Campi haftaya kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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