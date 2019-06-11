Onazi salonda
Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi gelişmesi yaşanıyor.Sakatlığı sebebiyle geçen sezonun ikinci yarısını kaçıran Ogenyi Onazi’nin son durumuyla ilgili açıklama geldi.
Kulüp resmi sitesinden açıklamalarda bulunan sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven "Oyuncumuzun tedavisi Trabzon'da devam etmektedir. Hem salon hem de havuz çalışmaları yapmaktadır" diye konuştu.
AMELİYAT OLDU
Trabzonspor'un sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, İran-Suriye maçında sakatlanan Majid Hosseini hakkında da açıklamalarda bulundu. Güven "Sağ omuz bölgesinde eklem yaralanması tespit edildi. İran'da başarılı bir operasyon geçirdi. Majid Hosseini önümüzdeki haftadan itibaren koşulara başlayacaktır" dedi.
SASSUOLO KANCASI
İtalyan basını Sassuolo'nun Majid Hosseini ile ilgilendiğini yazdı. Haberde İtalyan temsilcisinin, İranlı stoper için bordo-mavililerin kapısını çalacağı belirtildi. Trabzonspor genç savunmacısını göndermeyi düşünmüyor.
FORMALAR TÜKENİYOR
YENİ sezon formalarını kısa süre önce çıkaran Trabzonspor'da yönetim ilginin beklenenden çok daha fazla olduğunu belirtti. Bordomavili idareciler "150 binlik hedefimizi tutturacağız" ifadelerini kullandılar.
KULÜP BUL TOURE
Bordo-mavılılerde sezona iyi başlayan ancak sonradan gözden düşen Zargo Toure ile yollar ayrılacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda yönetim, 1 sene daha sözleşmesi olan Senegalli stopere "Kendine kulüp bul" bildirisini yaptı. 29 yaşındaki savunmacının da menajerine bu yönde talimat verdiği belirtildi.
- 11.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Onazi salonda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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