Onazi salonda

Kulüp resmi sitesinden açıklamalarda bulunan sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven "Oyuncumuzun tedavisi Trabzon'da devam etmektedir. Hem salon hem de havuz çalışmaları yapmaktadır" diye konuştu.



AMELİYAT OLDU

Trabzonspor'un sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, İran-Suriye maçında sakatlanan Majid Hosseini hakkında da açıklamalarda bulundu. Güven "Sağ omuz bölgesinde eklem yaralanması tespit edildi. İran'da başarılı bir operasyon geçirdi. Majid Hosseini önümüzdeki haftadan itibaren koşulara başlayacaktır" dedi.



SASSUOLO KANCASI

İtalyan basını Sassuolo'nun Majid Hosseini ile ilgilendiğini yazdı. Haberde İtalyan temsilcisinin, İranlı stoper için bordo-mavililerin kapısını çalacağı belirtildi. Trabzonspor genç savunmacısını göndermeyi düşünmüyor.



FORMALAR TÜKENİYOR

YENİ sezon formalarını kısa süre önce çıkaran Trabzonspor'da yönetim ilginin beklenenden çok daha fazla olduğunu belirtti. Bordomavili idareciler "150 binlik hedefimizi tutturacağız" ifadelerini kullandılar.



KULÜP BUL TOURE

Bordo-mavılılerde sezona iyi başlayan ancak sonradan gözden düşen Zargo Toure ile yollar ayrılacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda yönetim, 1 sene daha sözleşmesi olan Senegalli stopere "Kendine kulüp bul" bildirisini yaptı. 29 yaşındaki savunmacının da menajerine bu yönde talimat verdiği belirtildi.