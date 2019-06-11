Halıl bastırıyor – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Halıl bastırıyor

Halıl bastırıyor

Halıl bastırıyor

, oyuncusu 'nu renklerine katmak için çabalıyor.

, oyuncusu 'nu renklerine katmak için çabalıyor. 'nın Sparta ekibinde forma giyen oyuncuyu kulübü bırakmak istemiyor. Ancak hem Halil hem de ailesi Trabzonspor için bastırıyor. Sparta'nın ekibiyle bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Bu görüşmede büyük bir ilerleme sağlanabilir.

  1. 11.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Halıl bastırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN