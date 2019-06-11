Halıl bastırıyor

Trabzonspor, Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu renklerine katmak için çabalıyor. Hollanda'nın Sparta ekibinde forma giyen oyuncuyu kulübü bırakmak istemiyor. Ancak hem Halil hem de ailesi Trabzonspor için bastırıyor. Sparta'nın Karadeniz ekibiyle bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Bu görüşmede büyük bir ilerleme sağlanabilir.