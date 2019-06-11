Halıl bastırıyor
Trabzonspor, Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu renklerine katmak için çabalıyor.
Trabzonspor, Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu renklerine katmak için çabalıyor. Hollanda'nın Sparta ekibinde forma giyen oyuncuyu kulübü bırakmak istemiyor. Ancak hem Halil hem de ailesi Trabzonspor için bastırıyor. Sparta'nın Karadeniz ekibiyle bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Bu görüşmede büyük bir ilerleme sağlanabilir.
- 11.6.2019
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Toplam 3
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Toplam 1
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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