Fırtına'ya yeni Essien
Onazi’nin sakatlığı, Kucka’nın ayrılması sonrası geçen sezon orta sahada sıkıntı yaşayan bordo-mavililer Gabonlu yıldıza kanca attı. Kulübü Guingamp’a kiralama teklifi sunuldu
Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da öncelik ön liberoya veriliyor. Geçen sezon Ogenyi Onazi sahadayken rakiplerine sahayı dar eden bordo- mavililer onun sakatlığında Juraj Kucka'yı kullanmıştı. Slovak futbolcu da devre arası Parma'ya transfer olunca teknik direktör Ünal Karaman bu bölgede çeşitli isimleri denemişti. Aralarında en çok 24 yaşındaki Abdulkadir Parmak'tan verim almıştı. Zirve için bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Guingamp'ta mutsuz olan Didier Ndong için nabız yoklamıştı. 24 yaşındaki oyuncunun transfere sıcak bakması üzerine Karadeniz ekibi çalışmalarını hızlandırdı.
YETERİNCE FORMA BULAMADI
Didier Ndong, Afrika kıtasından çıkan önemli ön liberolardan biri olmasına rağmen beklenilen seviyeye ulaşamadı. "Yeni Essien" olarak sahne alan 24 yaşındaki futbolcuya Sunderland geçmişte 20 milyon euro'luk yatırım yaptı ancak oyuncu uyum sorunu yaşayınca kulüpten ayrıldı. Didier Ndong geçtiğimiz sezon Guingamp'ta da istediği dakikaları alamadı. 11 maçta oynayan Gabonlu ön libero toplamda 749 dakika süre bulabildi. Gol veya asist üretemezken 3 sarı kart gördü. İstediği kadar şans verilmediği için Guingamp'tan ayrılmak istiyor. Trabzonspor, Guingamp'a ikinci defa kiralama teklifinde bulundu.
OYUN TARZI SERT
Didier Ndong kelimenin tam anlamıyla 'kapı' gibi bir futbolcu. Sert tarzıyla özellikle rakip 10 numaralara göz açtırmıyor. İyi bir koşucu. Sert pres yapabiliyor. Rakibin oyun kurmasını engelliyor. Agresif oyun tarzı nedeniyle zaman zaman kolay kart görmesi dezavantajı.
KOLAY KOLAY SAKATLANMAZ
RİSKE DEĞER Mİ?
Didier Ndong büyük bir yetenek olmasına rağmen kariyerinde ciddi bir düşüş yaşadı. Sunderland'ın geçmişte 20 milyon euro'luk yatırım yaptığı oyuncu Guingamp öncesi yarım sezonu boşta geçirdi. Bordo-mavililer, disiplin sorunu olan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili her detayı inceledi. Yönetim, transferi gerçekleşirse onu Onazi ve Nwakaeme gibi iki kariyerli Afrikalı oyuncunun yanına monte edecek.
- 11.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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