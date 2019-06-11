Bruno Manga İstanbul’da
Adı Trabzonspor ile anılan Cardiff City'nin stoperi Bruno Ecuele Manga önceki gün İstanbul'daydı.
Adı Trabzonspor ile anılan Cardiff City'nin stoperi Bruno Ecuele Manga önceki gün İstanbul'daydı. 30 yaşındaki Gabonlu savunmacının bu hamlesi bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Manga, küme düşen Cardiff City'den ayrılmayı planlıyor. Trabzonspor yönetiminin tecrübeli oyuncu için harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor.
- 11.6.2019
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Toplam 1
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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