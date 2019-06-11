Bruno Manga İstanbul’da

Adı Trabzonspor ile anılan Cardiff City'nin stoperi Bruno Ecuele Manga önceki gün İstanbul'daydı. 30 yaşındaki Gabonlu savunmacının bu hamlesi bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Manga, küme düşen Cardiff City'den ayrılmayı planlıyor. Trabzonspor yönetiminin tecrübeli oyuncu için harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor.