Bruno Manga İstanbul’da – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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Bruno Manga ’da

Bruno Manga İstanbul’da

Adı ile anılan 'nin stoperi önceki gün 'daydı.

Adı ile anılan 'nin stoperi önceki gün 'daydı. 30 yaşındaki Gabonlu savunmacının bu hamlesi bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Manga, küme düşen Cardiff City'den ayrılmayı planlıyor. Trabzonspor yönetiminin tecrübeli oyuncu için harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

  1. 11.6.2019
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