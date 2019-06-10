Trabzonspor'dan Hosseini ve Onazi açıklaması!
Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden Hosseini ve Onazi'nin sakatlık durumu hakkında bilgilendirme yayınladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, oyuncularımız Majid Hosseini ve Ogenyi Onazi'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Majid Hosseini'nin ülkesi İran'ın Suriye ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandığını belirten Güven, "Sakatlık sonrası yapılan kontrollerde oyuncumuzun sağ omuz bölgesinde akromiyoklavikular (AC) eklem yaralanması tespit edildi. Dün akşam İran'da başarılı bir operasyon geçiren Hosseini'nin önümüzdeki hafta koşulara başlaması öngörülmektedir" dedi.
Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, bir başka sakat oyuncumuz Ogenyi Onazi için ise şunları söyledi:
"Oyuncumuzun tedavisi Trabzon'da devam ekmektedir. Kendisine yoğun bir şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmakta. Hem salon hem de havuz çalışmalar yapmaktadır."
- 10.06.2019
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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