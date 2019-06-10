Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı bombası – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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'da bombası

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı bombası

'un yıldız ismi 'yla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. A 'ın son dünya şampiyonu 'yı 2-0 yenip destan yazdığı maçta sonradan oyuna giren Yusuf Yazıcı'nın ismi Lille ile anılıyordu.

'un yıldız ismi 'yla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. A 'ın son dünya şampiyonu 'yı 2-0 yenip destan yazdığı maçta sonradan oyuna giren Yusuf Yazıcı'nın ismi Lille ile anılıyordu. Fransız kulübünde forma giyen sağ bek Mehmet 'in, A Milli Takım'ın dünkü İzlanda yolculuğu sırasında yaptığı bir paylaşım, "Acaba Yusuf Fransa'ya mı gidecek?" dedirtti. Fransa mücadelesindeki performansıyla göz dolduran Zeki Çelik, İzlanda yolculuğu sırasında Yusuf ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşırken "Neden olmasın" mesajını yazdı. Zeki'nin takipçileriyle paylaştığı fotoğrafı aynı şekilde kullanıp "İnşallah kardeşim" diye yanıtlayan Yusuf'un bu hareketi büyük yankı uyandırdı. İki oyuncu arasında dün bu diyalog yaşanırken gözler Trabzonspor yönetimine çevrildi. Bilindiği gibi, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün 1 yıl daha takımda kalacağını ifade ederek paranın belirleyici unsur olmayacağını söylemişti.

  1. 10.6.2019
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