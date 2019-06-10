Trabzonspor'da Hosseini 1.5 ay yok

İran'ın Suriye ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Majid Hosseini'nin durumu belli oldu. Tahran basınına göre Trabzonspor'un savunma oyuncusu 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. Bordo-mavili ekibin sağlık heyeti de 22 yaşındaki stoperin durumunu, İran Milli Takım doktorlarıyla birebir iletişim kurarak yakın bir şekilde takip ediyor.

FOFANA'DA KARARSIZ

Trabzonspor'a menajerler tarafından önerilen Moryke Fofana konusu belirsizliğini koruyor. Geçen sezon Konyaspor formasıyla zaman zaman iyi maçlar çıkaran 27 yaşındaki kanat oyuncusu şu anda alternatif olarak düşünülüyor. Bordo- mavililer ilk tercihleri olan oyuncularla anlaşma sağlayamazsa Fofana'ya dönecek.

RODALLEGA'DA RAKİP KALMADI

Karadeniz ekibinin önerdiği 1 milyon euro'ya henüz "Evet" veya "Hayır" demeyen Hugo Rodallega bu dönemde Olimpia ile görüşmüştü. Ancak Paraguay ekibi de 33 yaşındaki forvetle anlaşma sağlayamadı. Kolombiyalı golcünün Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi bekleniyor.

YENİ GÖZDE MUHAMMET

Futbolcu fabrikası olan Trabzonspor, bir genci daha Türk futboluna sunmaya hazırlanıyor. Altyapıda 88 gol atan Muhammet Akpınar, bordo-mavililerin hazırlık kamplarına götürülecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın 17 yaşındaki oyuncuyu bu sezon bazı maçlarda sahaya sürmeyi planlıyor.

YEREL BASIN TEK SES OLDU

Trabzonspor'un 2010-11 sezonuyla ilgili açıklamalarına yerel basından da destek geldi. Trabzon'da yayın yapan yerek gazeteler "Trabzonspor için herkes göreve!" ortak başlığıyla çıktılar. Bordo-mavili ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamaları paylaşarak kulübe destek verdiler.