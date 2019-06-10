Trabzonspor'da Hosseini 1.5 ay yok
10 Haziran 2019, Pazartesi
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'da Hosseini 1.5 ay yok

Trabzonspor'da Hosseini 1.5 ay yok

İran'ın ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Majid Hosseini'nin durumu belli oldu. Tahran basınına göre 'un savunma oyuncusu 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

İran'ın ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Majid Hosseini'nin durumu belli oldu. Tahran basınına göre 'un savunma oyuncusu 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. Bordo-mavili ekibin sağlık heyeti de 22 yaşındaki stoperin durumunu, İran doktorlarıyla birebir iletişim kurarak yakın bir şekilde takip ediyor.

FOFANA'DA KARARSIZ
Trabzonspor'a menajerler tarafından önerilen Moryke Fofana konusu belirsizliğini koruyor. Geçen sezon formasıyla zaman zaman iyi maçlar çıkaran 27 yaşındaki kanat oyuncusu şu anda alternatif olarak düşünülüyor. Bordo- mavililer ilk tercihleri olan oyuncularla anlaşma sağlayamazsa Fofana'ya dönecek.

RODALLEGA'DA RAKİP KALMADI
ekibinin önerdiği 1 milyon euro'ya henüz "Evet" veya "Hayır" demeyen Hugo Rodallega bu dönemde Olimpia ile görüşmüştü. Ancak Paraguay ekibi de 33 yaşındaki forvetle anlaşma sağlayamadı. Kolombiyalı golcünün Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi bekleniyor.

YENİ GÖZDE MUHAMMET
Futbolcu fabrikası olan Trabzonspor, bir genci daha Türk futboluna sunmaya hazırlanıyor. Altyapıda 88 gol atan Muhammet Akpınar, bordo-mavililerin hazırlık kamplarına götürülecek. Teknik direktör 'ın 17 yaşındaki oyuncuyu bu sezon bazı maçlarda sahaya sürmeyi planlıyor.

YEREL BASIN TEK SES OLDU
Trabzonspor'un 2010-11 sezonuyla ilgili açıklamalarına yerel basından da destek geldi. Trabzon'da yayın yapan yerek gazeteler "Trabzonspor için herkes göreve!" ortak başlığıyla çıktılar. Bordo-mavili ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamaları paylaşarak kulübe destek verdiler.

  1. 10.6.2019
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