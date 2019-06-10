Taylan Antalyalı çok istekli – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Taylan Antalyalı çok istekli

Taylan Antalyalı çok istekli

’ın listesinde üst sıralarda bulunan 24 yaşındaki isim, ile Erzurumspor’un el sıkışmasını bekliyor. Görüşmeler son sürat sürüyor.

Bordo-mavili ekip, Erzurumspor formasıyla yıldızını parlatan Taylan Antalyalı'nın peşinde. 'ın kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki futbolcu için ile BB Erzurumspor arasındaki görüşmeler sürüyor. temsilcisi para artı futbolcu önerirken, Dadaşlar ise sadece bonservis bedeli istiyor. Taylan temasların olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Genç futbolcuyla ve da ilgileniyor ancak Taylan, forma şansının daha yüksek olduğu Trabzonspor'un teklifine sıcak yaklaşıyor. Bordo-mavili yönetim, BB Erzurumspor'a yaptığı para teklifini biraz yükselterek transferi noktalamaya çalışacak. Taylan'ın Erzurumspor ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Gelecek sezon bedelsiz gitme ihtimali Karadeniz ekibinin elini güçlendiriyor.?

FLORES İÇİN SON TEKLİF
Trabzonspor, Morelia'nın hücum oyuncusu Edison Flores'e teklifini sunmuş ancak ret yanıtı almıştı. Bordo-mavililer, bu hafta ekibine yeni bir teklif daha iletecek. Karadeniz Fırtınası, Perulu oyuncu için bir kez daha olumsuz yanıt alırsa bu resmen rafa kalkacak. 25 yaşındaki oyuncu için Morelia'ya başka bir teklif götürülmeyecek.

  1. 10.6.2019
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