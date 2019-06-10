Taylan Antalyalı çok istekli
Ünal Karaman’ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan 24 yaşındaki isim, Trabzonspor ile BB Erzurumspor’un el sıkışmasını bekliyor. Görüşmeler son sürat sürüyor.
Bordo-mavili ekip, BB Erzurumspor formasıyla yıldızını parlatan Taylan Antalyalı'nın peşinde. Ünal Karaman'ın kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor ile BB Erzurumspor arasındaki görüşmeler sürüyor. Karadeniz temsilcisi para artı futbolcu önerirken, Dadaşlar ise sadece bonservis bedeli istiyor. Taylan temasların olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Genç futbolcuyla Galatasaray ve Beşiktaş da ilgileniyor ancak Taylan, forma şansının daha yüksek olduğu Trabzonspor'un teklifine sıcak yaklaşıyor. Bordo-mavili yönetim, BB Erzurumspor'a yaptığı para teklifini biraz yükselterek transferi noktalamaya çalışacak. Taylan'ın Erzurumspor ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Gelecek sezon bedelsiz gitme ihtimali Karadeniz ekibinin elini güçlendiriyor.?
FLORES İÇİN SON TEKLİF
Trabzonspor, Morelia'nın hücum oyuncusu Edison Flores'e teklifini sunmuş ancak ret yanıtı almıştı. Bordo-mavililer, bu hafta Meksika ekibine yeni bir teklif daha iletecek. Karadeniz Fırtınası, Perulu oyuncu için bir kez daha olumsuz yanıt alırsa bu transfer resmen rafa kalkacak. 25 yaşındaki oyuncu için Morelia'ya başka bir teklif götürülmeyecek.
- 10.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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