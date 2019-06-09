Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı: Benden daha iyi!
09 Haziran 2019, Pazar
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Trabzonspor'da : Benden daha iyi!

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı: Benden daha iyi!

Trabzonspor'un genç yıldız adayı altyapıdaki kardeşi için böyle dedi. Başkan da , “ 25 milyon, Furkan 5 milyon euro” esprisini yaptı.

Fırtına, Türk futboluna armağan ettiği 'dan sonra şimdi de altyapıda oynayan kardeşi Yazıcı'yı hazırlıyor... Başkan Ahmet , genç ismi bayramlaşma töreninde Trabzonlu bakanlar ile Cahit Turhan'a tanıttı. Yusuf'un "Benden daha iyi futbolcu" dediği kardeşini övgü dolu sözlerle anlatan Ağaoğlu, kameralara genç futbolcuyu göstererek, "Bu kim biliyor musunuz? 25 milyon euro, kendisi 5 milyon euro" esprisini yaptı. 14 yaşındaki Furkan orta sahada görev yapıyor.

HOSSEİNİ KADRO DIŞI
-Suriye hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Majed Hosseini'den kötü haber geldi. Bordomavili stoper, İran'ın Kore ile karşılaşacağı hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. Trabzonspor Sağlık Kurulu, Hosseini'nin durumunu takibe aldı.

  1. 9.6.2019
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