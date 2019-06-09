Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı: Benden daha iyi!
Trabzonspor'un genç yıldız adayı Yusuf Yazıcı altyapıdaki kardeşi Furkan için böyle dedi. Başkan da , “Ağabeyi 25 milyon, Furkan 5 milyon euro” esprisini yaptı.
Fırtına, Türk futboluna armağan ettiği Yusuf Yazıcı'dan sonra şimdi de altyapıda oynayan kardeşi Furkan Yazıcı'yı hazırlıyor... Başkan Ahmet Ağaoğlu, genç ismi bayramlaşma töreninde Trabzonlu bakanlar Berat Albayrak ile Cahit Turhan'a tanıttı. Yusuf'un "Benden daha iyi futbolcu" dediği kardeşini övgü dolu sözlerle anlatan Ağaoğlu, kameralara genç futbolcuyu göstererek, "Bu kim biliyor musunuz? Ağabeyi 25 milyon euro, kendisi 5 milyon euro" esprisini yaptı. 14 yaşındaki Furkan orta sahada görev yapıyor.
HOSSEİNİ KADRO DIŞI
İran-Suriye hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Majed Hosseini'den kötü haber geldi. Bordomavili stoper, İran'ın Kore ile karşılaşacağı hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. Trabzonspor Sağlık Kurulu, Hosseini'nin durumunu takibe aldı.
- 9.6.2019
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı: Benden daha iyi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.