Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı: Benden daha iyi!

Fırtına, Türk futboluna armağan ettiği Yusuf Yazıcı'dan sonra şimdi de altyapıda oynayan kardeşi Furkan Yazıcı'yı hazırlıyor... Başkan Ahmet Ağaoğlu, genç ismi bayramlaşma töreninde Trabzonlu bakanlar Berat Albayrak ile Cahit Turhan'a tanıttı. Yusuf'un "Benden daha iyi futbolcu" dediği kardeşini övgü dolu sözlerle anlatan Ağaoğlu, kameralara genç futbolcuyu göstererek, "Bu kim biliyor musunuz? Ağabeyi 25 milyon euro, kendisi 5 milyon euro" esprisini yaptı. 14 yaşındaki Furkan orta sahada görev yapıyor.



HOSSEİNİ KADRO DIŞI

İran-Suriye hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Majed Hosseini'den kötü haber geldi. Bordomavili stoper, İran'ın Kore ile karşılaşacağı hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. Trabzonspor Sağlık Kurulu, Hosseini'nin durumunu takibe aldı.