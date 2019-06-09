Trabzonspor'da forma satışı 2'ye katlandı
09 Haziran 2019, Pazar
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'da forma satışı 2'ye katlandı

Trabzonspor'da forma satışı 2'ye katlandı

'da geçtiğimiz cumartesi satışa sunulan 2019-20 formalarının ilk satış rakamları belli olmaya başladı. TS Club'lardan sorumlu yönetici , satışlarının geçen yılı ikiye katladığını ifade etti.

'da geçtiğimiz cumartesi satışa sunulan 2019-20 formalarının ilk satış rakamları belli olmaya başladı. TS Club'lardan sorumlu yönetici , satışlarının geçen yılı ikiye katladığını ifade ederek, "İlk 5 günde % 102'lik bir artış yaşadık. Satışa sunduğumuz kitlelerde ise bu rakam % 78 oldu" dedi. İlk 5 günde 3 bin forma satıldığı, geçen yıl bu rakamın bin 500 civarında olduğu bildirildi.

GEÇEN YIL 102 BİNİ GÖRDÜK
Yalçın Orhan, geçen sezon formalarının tükenmek üzere olduğunu da kaydederek, "Geçtiğimiz yıl 102 bin forma sattık. TS-Club tarihi bir gelir elde etti. 17 milyon rakamlarından 35 milyona geçtik. Eski sezon formalarından 16 bin tane kaldı. Yaza kadar onlar da tükenir" diye konuştu.

EFSANELER SOKAĞI MÜJDESİ
Şamil Ekinci Müzesi'nin dış cephesindeki şampiyonluk rölyeflerinin %80'lik kısmı tamamlandı. Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun, Trabzonspor tarihine damga vurmuş isimler için de Hollywood'daki gibi efsaneler sokağı oluşturacaklarını kaydetti.

  1. 9.6.2019
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