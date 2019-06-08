Taylan rekabetİ – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Taylan rekabetİ

Taylan rekabetİ

prensipte anlaştığı , ve Campi'ye sezonun başlamasıyla birlikte imza attırmayı planlıyor. Ayrıca uzun zamandır istenen orta saha için de girişimlerini hızlandırdı.

prensipte anlaştığı , ve Campi'ye sezonun başlamasıyla birlikte imza attırmayı planlıyor. Ayrıca uzun zamandır istenen orta saha için de girişimlerini hızlandırdı. ve 'ın da peşinde olduğu 24 yaşındaki oyuncu için Erzurumspor'a teklifte bulunan bordo-mavililer verebileceği en yüksek rakamı sundu. Ayrıca bazı isimleri de takas olarak öneren ekibi, futbolcuya da teklifte bulundu. Fırtına'nın rakiplerine oranla daha istekli olduğu ve bu nedenle transferin gerçekleşme ihtimalinin bulruğu ifade edildi. Temaslar sürüyor.
  1. 8.6.2019
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