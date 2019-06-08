Sosa aşkı – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Sosa aşkı

Sosa aşkı

'nın Sosa sevgisine, bordo-mavililerin kaptanı kayıtsız kalmadı. Giysisi olmadan sırtına kalemle '' yazan küçük taraftarın fotoğrafını, Sosa hesabından paylaştı.

'nın Sosa sevgisine, bordo-mavililerin kaptanı kayıtsız kalmadı. Giysisi olmadan sırtına kalemle '' yazan küçük taraftarın fotoğrafını, Sosa hesabından paylaştı. 1461 'un isim babası ve iş adamı Serkan Kılıç bu çocuklara sırtında Sosa yazan forma hediye etti. Ömer'e "niye Sosa?" diye soruldu. İşte cevap: Hem topa çok sert vuruyor hem de çok sert bakıyor.
  1. 8.6.2019
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