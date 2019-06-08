Satmayacağız
“Yurt dışından teklif geldi ama göndermeyeceğiz. Türkiye’de bizden başka takımda oynayamazlar. 90’larda değiliz artık ve o zaman oyuncularımızla ilgili yorumlar çok ağrıma gitmişti”
TRABZONSPOR'UN FORMASI BİLE LİGİ 4. BİTİRİR
Kurdukları kadronun düşük maliyetli ve yüksek performanslı olduğunu belirten Ağaoğlu, "Çok abartılı rakamlarla oluşturmuş olduğunuz kadrodan almış olduğunuz verimle, onun 3'te biri maliyetle gerçekleştirmiş olduğunuz kadro. Bu kadroya monte etmiş olduğunuz kendi altyapınızdan oyuncular, katkı veren aynı ülkü ve ilke doğrultusunda mücadele eden futbolcular, teknik kadro ve yönetim anlayışıyla bugün gelmiş olduğumuz noktayı başarı olarak görmüyorum. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim; Trabzonspor kalibresinde bir takımın ligi bitirdiği noktaya baktığınızda zaten formamız 4'üncüdür bu ligde. Trabzon, hedeflediğimiz noktaya geldiğimiz zaman, yani 3-4 sene sonra sürdürülebilir başarıların takımı olacak. Bu işin son noktası orası" ifadesini kullandı.
ALTYAPIYA YATIRIM
Ağaoğlu, altyapıdan gelen futbolcuların kulübün ekonomisine katkı sağladıklarını ifade ederek, "40-50 milyon euro harcayarak yapamadığınız işleri 10-15 euro'luk takımla başarmanız mümkün. Altyapı bize çok büyük destek verdi. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Murat Cem, Uğurcan Çakır... Bunlar aynı zamanda kulübün ekonomisini de kurtaran oyuncular. Düşük maliyetle yüksek performansla ekonomik olarak kulübe katkı vermiş oluyorsunuz. Altyapıya biraz daha eğileceğiz" dedi.
21 TAKIM OLABİLİR
Ligdeki takım sayısına ilişkin de konuşan Ağaoğlu, "Zaten küme düşme kaldırılırsa 21 takım olacak. 21 takım olmasında bence bir mahsur yok. Küme düşmek üzücü bir şey. Küme düşmenin kaldırılması 21 takımla oynanması ki bu Trabzonspor'un görüşü değil, Ahmet Ağaoğlu'nun görüşü olarak yerinde bir karar olur. Ama bir şey daha unutulmamalı ki bu sene 21 takıma çıkarsa seneye 3 kulüp yine düşecek. Küme düşme olayı tamamen ortadan kalkmaz. Bu da bir gerçek" açıklamasını yaptı.
13 MİLYON EURO TASARRUF
Futbol adına yapılması gereken doğruları yaptıklarını ifade eden Ağaoğlu, "Geçen sene biz 15 milyon euro'ya yakın bir futbolcu transferi gerçekleştirdik, 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödedik. 13 milyon euro civarı bir tasarruf yaptık" diye konuştu.
- 8.6.2019
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Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...
Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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