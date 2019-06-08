Rodallega dönüyor – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Rodallega dönüyor

Rodallega dönüyor

Sözleşmesi sona eren Kolombiyalı oyuncu yarın tatilini bitiriyor ve önümüzdeki hafta ile masaya oturacak. 'dan ile ve Paraguay'dan Olympia ile görüşen Rodallega, bu ekiplerle anlaşamadı.

Sözleşmesi sona eren Kolombiyalı oyuncu yarın tatilini bitiriyor ve önümüzdeki hafta ile masaya oturacak. 'dan ile ve Paraguay'dan Olympia ile görüşen Rodallega, bu ekiplerle anlaşamadı. Yönetimin yıllık 1.2 milyon euro'luk önerisine 'Evet' demesi beklenen 33 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon 16 gol ve 3 asist ile oynayarak 19 gole katkı yaptı.

Fırtına ile 80 maça çıkan Hugo Rodallege 35 kez fileleri sarstı, 6 da asist yaparak 41 gole direkt katkı sundu.
  1. 8.6.2019
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