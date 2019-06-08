Rodallega dönüyor
Sözleşmesi sona eren Kolombiyalı oyuncu yarın tatilini bitiriyor ve önümüzdeki hafta Trabzonspor ile masaya oturacak. Ülkesi Kolombiya'dan Atletico Nacional ile Santa Fe ve Paraguay'dan Olympia ile görüşen Rodallega, bu ekiplerle anlaşamadı.
Fırtına ile 80 maça çıkan Hugo Rodallege 35 kez fileleri sarstı, 6 da asist yaparak 41 gole direkt katkı sundu.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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