Manga listede
Savunmadakİ rotasyonu ve kaliteyi artırmak isteyen Trabzonspor, Campi'nin yanı sıra bir ismi daha kadrosuna katmayı hedefliyor. Bonservisi elinde olan oyuncuları takibe alan bordo-mavililer, İngiltere Premier Ligi'nde küme düşen Cardiff'in Gabonlu stoperi Bruno Ecuele Manga'yı listesine ekledi.
Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, tecrübeli futbolcu için tüm şartları zorlayacak.
Trabzonspor dışında Manga'yı Avrupa'dan birkaç kulübün daha istediği ve temaslara başladığı belirtiliyor.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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