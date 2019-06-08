Manga listede – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Manga listede

Manga listede

Savunmadakİ rotasyonu ve kaliteyi artırmak isteyen , Campi'nin yanı sıra bir ismi daha kadrosuna katmayı hedefliyor. Bonservisi elinde olan oyuncuları takibe alan bordo-mavililer, 'nde küme düşen Cardiff'in Gabonlu stoperi 'yı listesine ekledi.

Savunmadakİ rotasyonu ve kaliteyi artırmak isteyen , Campi'nin yanı sıra bir ismi daha kadrosuna katmayı hedefliyor. Bonservisi elinde olan oyuncuları takibe alan bordo-mavililer, 'nde küme düşen Cardiff'in Gabonlu stoperi 'yı listesine ekledi. Bu sezon ligde tek bir maç kaçırmayan 30 yaşındaki savunmacı ile önümüzdeki günlerde temas kurulacak.
Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, tecrübeli futbolcu için tüm şartları zorlayacak.

Trabzonspor dışında Manga'yı Avrupa'dan birkaç kulübün daha istediği ve temaslara başladığı belirtiliyor.
  1. 8.6.2019
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