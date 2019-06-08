Hosseini sakatlandı – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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sakatlandı

Hosseini sakatlandı

ekibinin stoperi İran-Suriye hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak 54. dakikada çıktı. 22 yaşındaki futbolcunun durumu sonrası netleşecek.

ekibinin stoperi İran-Suriye hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak 54. dakikada çıktı. 22 yaşındaki futbolcunun durumu sonrası netleşecek.
  1. 8.6.2019
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