FFP savunması – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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FFP savunması

FFP savunması

’ya verilen 20 sayfalık dosyada, bütçe açığının 50’den 3.5 milyon euro’ya çekildiği, futbolcu giderlerinin de yüzde 60 azaltıldığı belirtildi.

Yönetim, geçtiğimiz günlerde tarafından kriterlerini yerine getirmediği gerekçesiyle bir üst kurul olan ceza kuruluna sevk edilmişti. Bu konuyla ilgili UEFA'ya tam 20 sayfalık savunma veren bordomavililer özellikle verilen açığın 50 milyon euro seviyelerinden 3.5 milyon euro seviyesine kadar çekildiğini ve oyuncu giderlerinin yüzde 60 oranında azaltıldığına vurgu yaptı. ekibi, ceza kurulunun ay sonuna dek karar vermesini beklerken; olumsuz bir durumda CAS'a gidecek.
Yunus Emre
  1. 8.6.2019
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