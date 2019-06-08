Daha zorunlu açıklama – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Daha zorunlu açıklama

Daha zorunlu açıklama

“Kulübümüz, ilgili kulüp gibi hain darbe girişimi gecesinde kınama mesajı için sabahın ışıklarını beklemedi. darbe girişimine ilk biz karşı durduk”

, F.Bahçe'nin 2010-2011 ile ilgili açıklamasına saat 20.11'de cevap verdi. "Daha zorunlu açıklama" başlıklı duyuruda, "F.Bahçe'nin talihsiz açıklamasına cevap verme zorunluluğu doğmuştur. Maalesef, F.Bahçe'nin büyük bir hezeyanla Trabzonsporumuzun 2010-11'de kazandığı ve onlarca ayrı kararla tescillenen şampiyonluğunu savunan herkesi 'terör örgütlerini meşrulaştırmak' suçuyla ilişkilendirdiğine tanıklık ettik. Trabzonspor, , , İsviçre Federal Mahkemesi başta olmak üzere verilen onlarca kesin yargı kararına göre 2010-11 şampiyonudur. Bundan hareketle, o sezon Şampiyonlar Ligi'ne biz katıldık" denildi.

EREN'İN ŞEHRİ
Açıklama şu şekilde devam etti: "Ancak; milli değerlerine bağlılığı herkes tarafından bilinen ve 15 yaşında şehit düşecek kadar vatan sevgisiyle yoğrulmuş Eren Bülbül'ler yetiştiren bir şehre, o şehrin takımına karşı yapılan terör ilişkilendirmesi sonrası tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz... Trabzonspor hiçbir şart ve koşulda terör örgütleriyle bir araya gelmemiştir. Kendi sahalarında terör örgütü üyeleriyle kol kola girerek çift kale maç yapmamıştır! Hatta o terör örgütü üyelerini kulüplerine 'onur üyesi' dahil olmak üzere normal üye de yapmamıştır. Ne bir yöneticisi ne bir futbolcusu ne de tek bir üyesi terör örgütü üyeliğinden yargılanmamıştır."

İNKAR ETMEDİLER
"Şike döneminin yöneticileri tarafından ekilen tarlalar, dikilen çift dikişler, 'nde kesilen kurbanlar, çantalarda giden paralar, verilen arabalar, rakip oyuncunun maçta oynamaması için alınan sahte raporlar, lakabı CEO olanlar ve hocalardan fetva isteyenler hâlâ tüm 'nin hafızasındadır. Hafızada olan başka bir gerçek daha vardır; Şike Davası'nda ceza alan sanıkların hiçbirisi Yargıtay'a yaptıkları itiraza dair dilekçelerinde ne tapeleri ne de belgeleri yalanlamış, 'Evet bunlar bizim konuşmalarımız ama şike ve teşvik eylemini içermiyor' savunmalarını yapmışlardır!

'İKRARDA' BULUNDU
En son CAS'ta gerçekleştirilen duruşmada da aynı kulübün avukatları, 'Biz zaten cezamızı çektik, 'nın yeniden bir ceza vermesine gerek yok' sözlerini kullanarak 'ikrarda' bulunmuşlardır. Kulübümüz, ilgili kulüp gibi hain darbe girişimi gecesinde kınama mesajı için sabahın ilk ışıklarını beklememiş, Türkiye'de darbesine anında karşı duran ilk futbol kulübü olmuştur! Bizim için söz konusu vatan ise gerisi teferruattır! Birileri gibi vatanımızı 'kişisel' bekamıza tercih edecek kadar zavallı değiliz! Tüm camiamızdan tertemiz şampiyonluğumuzu haykırmaya davet ediyoruz: 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur!
  1. 8.6.2019
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