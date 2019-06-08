Daha zorunlu açıklama
“Kulübümüz, ilgili kulüp gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde kınama mesajı için sabahın ışıklarını beklemedi. FETÖ darbe girişimine ilk biz karşı durduk”
EREN'İN ŞEHRİ
Açıklama şu şekilde devam etti: "Ancak; milli değerlerine bağlılığı herkes tarafından bilinen ve 15 yaşında şehit düşecek kadar vatan sevgisiyle yoğrulmuş Eren Bülbül'ler yetiştiren bir şehre, o şehrin takımına karşı yapılan terör ilişkilendirmesi sonrası tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz... Trabzonspor hiçbir şart ve koşulda terör örgütleriyle bir araya gelmemiştir. Kendi sahalarında terör örgütü üyeleriyle kol kola girerek çift kale maç yapmamıştır! Hatta o terör örgütü üyelerini kulüplerine 'onur üyesi' dahil olmak üzere normal üye de yapmamıştır. Ne bir yöneticisi ne bir futbolcusu ne de tek bir üyesi terör örgütü üyeliğinden yargılanmamıştır."
İNKAR ETMEDİLER
"Şike döneminin yöneticileri tarafından ekilen tarlalar, dikilen çift dikişler, Eyüp Sultan Camii'nde kesilen kurbanlar, çantalarda giden paralar, verilen arabalar, rakip oyuncunun maçta oynamaması için alınan sahte raporlar, lakabı CEO olanlar ve hocalardan fetva isteyenler hâlâ tüm Türkiye'nin hafızasındadır. Hafızada olan başka bir gerçek daha vardır; Şike Davası'nda ceza alan sanıkların hiçbirisi Yargıtay'a yaptıkları itiraza dair dilekçelerinde ne tapeleri ne de belgeleri yalanlamış, 'Evet bunlar bizim konuşmalarımız ama şike ve teşvik eylemini içermiyor' savunmalarını yapmışlardır!
'İKRARDA' BULUNDU
En son CAS'ta gerçekleştirilen duruşmada da aynı kulübün avukatları, 'Biz zaten cezamızı çektik, FIFA'nın yeniden bir ceza vermesine gerek yok' sözlerini kullanarak 'ikrarda' bulunmuşlardır. Kulübümüz, ilgili kulüp gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde kınama mesajı için sabahın ilk ışıklarını beklememiş, Türkiye'de FETÖ darbesine anında karşı duran ilk futbol kulübü olmuştur! Bizim için söz konusu vatan ise gerisi teferruattır! Birileri gibi vatanımızı 'kişisel' bekamıza tercih edecek kadar zavallı değiliz! Tüm camiamızdan tertemiz şampiyonluğumuzu haykırmaya davet ediyoruz: 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur!
- 8.6.2019
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Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...
Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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