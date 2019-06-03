Trabzonsporlu taraftarlar formalara akın etti – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Trabzonsporlu taraftarlar formalara akın etti

Trabzonsporlu taraftarlar formalara akın etti

, 2018-19 sezonunda giyeceği formaları önceki gün tanıtmış hemen ardından da satışa çıkarmıştı. taraftarı yeni sezon formalarına gösterdi. Trabzonspor taraftarı yeni sezon formalarını kapış kapış alıyor.

Karadeniz Fırtınası, 2018-19 sezonunda giyeceği formaları önceki gün tanıtmış hemen ardından da satışa çıkarmıştı. taraftarı yeni sezon formalarına gösterdi.

Başta Trabzon olmak üzere yurdun dört bir yanındaki 'lara akın var. Online forma satış rakamının da ilk 2 gün için gayet iyi olduğu belirtildi.
Geçen sezon 100 bini aşkın forma satan yönetimin hesabı bu rakamı 150 binin üzerine çekmekti. Bu hızla giderse Trabzonspor'un hedefine ulaşması bekleniyor. Bu arada yeni sezon formaları sponsor olmadan çıkmıştı. siteden "Forma göğüs sponsorumuza ilişkin çalışmalarımızda ise son aşamaya gelindi. Sponsor reklamımız, formalarımıza bambaşka bir hava katacak.

Sponsorumuz netleştiği anda, formalarımızda artık göğüs reklamı da yer almaya başlayacak. Sizler de sponsorumuz açıklandığında, daha önceden almış olduğunuz yeni sezon formalarını sizlere en yakın TS Club'a getirerek reklam baskısını bedelsiz yaptırabileceksiniz" denildi.

GRİ FORMA BEKLENİYOR
Bordo-mavili taraftarın merakla beklediği gri formaların da hazırlandığı duyuruldu. Resmi siteden yapılan açıklamada sezonun 3. formasının kısa süre içerisinde TS Club'lardaki yerini alacağı belirtildi. Taraftarlar tasarımı internete sızan gri formayı çok beğenmişti.

  1. 3.6.2019
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