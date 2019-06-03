Trabzonspor'da Sosa coşkusu
Arjantin'den? Estudiantes'in Jose Sosa'yı istemesi taraftarı endişelendirmişti. Ancak orta sahanın yıldız ismi "Kontratıma sadık kalacağım ve Trabzonspor'da devam edeceğim. Hatta kariyerimi de burada noktalamayı düşünüyorum" dedi.
Arjantin'den? Estudiantes'in Jose Sosa'yı istemesi taraftarı endişelendirmişti. Ancak orta sahanın yıldız ismi "Kontratıma sadık kalacağım ve Trabzonspor'da devam edeceğim. Hatta kariyerimi de burada noktalamayı düşünüyorum" demişti. 33 yaşındaki futbolcunun bu sözleri taraftarı mest etti. Arjantinli yıldıza teşekkür mesajları yağdı.
'SENEYE DEVAM'
Anthony Nwakame geride bıraktığımız sezonda bordo- mavili formayla ligde 10 gol, 10 asistle oynamıştı. Nijeryalı yıldız "İyi bir sezon geçirdim. Kırılma maçlarında şans yanımızda olsa daha yukarılarda olabilirdik. Aynı şekilde devam edeceğiz. Ben de hücumda yapacağım katkıyla takımı şampiyonluğa taşımak istiyorum" dedi.
EPUREANU BEKLİYOR
Adı Trabzonspor ile anılan Alexandru Epureanu resmi teklif bekliyor. Ünal Karaman, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Bordo-mavili yönetim, kısa süre içerisinde Medipol Başakşehir'in kapısını çalacak.
KAMİL'İN KEYFİ İYİ
Yeni sözleşme imzalayan Kamil Ahmet Çörekçi mutlu. Karadeniz temsilcisiyle kontratını 2 yıl uzatan tecrübeli sağ bek "Şimdi kafam çok daha rahat şekilde gelecek sezona hazırlanacağım. Formanın hakkını vereceğim" dedi.
DOĞAN İŞİ ÇÖZDÜ
Trabzonspor, toplamda 130 milyon TL'yi bulan vergi yapılandırması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapmıştı. Bordo- mavililer, ekonomik sıkıntı yaşayınca ödemeyi aksatma durumu doğmuştu. Devreye giren başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan 7 milyon TL'lik kasa kolaylığı sağlayarak yapılandırmanın devamını sağladı.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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