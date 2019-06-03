Trabzonspor'da Sosa coşkusu

Arjantin'den? Estudiantes'in Jose Sosa'yı istemesi taraftarı endişelendirmişti. Ancak orta sahanın yıldız ismi "Kontratıma sadık kalacağım ve Trabzonspor'da devam edeceğim. Hatta kariyerimi de burada noktalamayı düşünüyorum" demişti. 33 yaşındaki futbolcunun bu sözleri taraftarı mest etti. Arjantinli yıldıza teşekkür mesajları yağdı.

'SENEYE DEVAM'

Anthony Nwakame geride bıraktığımız sezonda bordo- mavili formayla ligde 10 gol, 10 asistle oynamıştı. Nijeryalı yıldız "İyi bir sezon geçirdim. Kırılma maçlarında şans yanımızda olsa daha yukarılarda olabilirdik. Aynı şekilde devam edeceğiz. Ben de hücumda yapacağım katkıyla takımı şampiyonluğa taşımak istiyorum" dedi.

EPUREANU BEKLİYOR

Adı Trabzonspor ile anılan Alexandru Epureanu resmi teklif bekliyor. Ünal Karaman, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Bordo-mavili yönetim, kısa süre içerisinde Medipol Başakşehir'in kapısını çalacak.

KAMİL'İN KEYFİ İYİ

Yeni sözleşme imzalayan Kamil Ahmet Çörekçi mutlu. Karadeniz temsilcisiyle kontratını 2 yıl uzatan tecrübeli sağ bek "Şimdi kafam çok daha rahat şekilde gelecek sezona hazırlanacağım. Formanın hakkını vereceğim" dedi.

DOĞAN İŞİ ÇÖZDÜ

Trabzonspor, toplamda 130 milyon TL'yi bulan vergi yapılandırması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapmıştı. Bordo- mavililer, ekonomik sıkıntı yaşayınca ödemeyi aksatma durumu doğmuştu. Devreye giren başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan 7 milyon TL'lik kasa kolaylığı sağlayarak yapılandırmanın devamını sağladı.